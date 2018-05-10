Фильм "Лето" Кирилла Серебренникова встретили на Каннском кинофестивале овациями. После окончания картины зрители встали со своих мест и в течение нескольких минут приветствовали аплодисментами съемочную группу фильма, сообщает РИА Новости.

Видео с реакцией зрителей выложила в своем Facebook помощник худрука "Гоголь-центра" Анна Шалашова.

Фильм рассказывает об отношениях лидера группы "Кино" Виктор Цоя, музыканта Майка Науменко и его супруги Натальи. События происходят летом 1981 года в Ленинграде. В картине сыграли Тео Ю, Ирина Старшенбаум и музыкант Рома Зверь. Сценарий Михаил и Лили Идовы, а также сам Серебренников написали по воспоминаниям Натальи Науменко.

В российский прокат фильм выйдет 7 июня.

Напомним, художественный руководитель "Гоголь-центра" Кирилл Серебренников с августа прошлого года находится под домашним арестом. Его обвиняют в хищении бюджетных средств при реализации проекта "Платформа".