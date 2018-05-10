В Алтайском крае с начала 2018 года по региональной программе капитального ремонта был сделан капремонт в 136 домах, пишет "Алтайская правда".

Только за 8 мая комиссия приняла два объекта в Барнауле — здания по улице Солнцева, 9 и А. Петрова, 200, где ремонтировали скатные крыши. На это понадобилось порядка 13 миллионов рублей.

В домах во время строительно-монтажных работ заменили стропильные конструкции и обрешетку кровли, обработали составом огнебиозащиты. Затем смонтировали покрытия из профильного листа.

Отмечается, что домам, в которых прошел ремонт, уже больше 50 лет. Крыши были очень изношены, но замена кровли позволит избежать протечек в ближайшие годы. Впрочем, для ее сохранения жильцам придется минимизировать установку антенн и провайдерского оборудования.

Работа подрядчиков управляющими компаниями была принята без замечаний.