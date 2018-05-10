Фото: rodina.news
Суд в Бийске вынес приговор в отношении двух молодых людей, которые были признаны виновными в применении насилия в отношении представителя власти.
Как сообщили в краевой прокуратуре, наряд полиции прибыл на вызов о конфликте в одном из городских баров. Приехавшие на место правоохранители увидели группу молодых людей, около 20 человек, между которыми происходил словесный конфликт.
Один из полицейских сделал замечание молодым людям. В ответ на это последние начали вести себя агрессивно.
"В продолжение своих преступных действий часть молодых людей отделили полицейских друг от друга, в то же время подсудимые одного из прибывших сотрудников полиции повалили на землю, стали наносить удары по различным частям тела, причинив физическую боль, а также один из подсудимых попытался завладеть оружием полицейского", — уточняют в прокуратуре.
В итоге потерпевший был вынужден произвести выстрел в землю. Только после этого молодые люди прекратили свои действия и отошли от правоохранителя.
Один из молодых людей приговорен к двум годам колонии-поселения, а второй — к полутора годам.
Комментарии
А в демократических США обоих бы похоронили.
ну и правильно бы сделали, зачем тогда им оружие, пьяное быдло нужно приучать к порядку.
щас тесленко "растолкует" про кровавый режим Путина и и местный расскажет про невыносимый смысл бытия и что парнягам в ГБй России просто нет работы с их интеллектом и знаниями.
10.05.2018 16:11
- гость -
ну и правильно бы сделали, зачем тогда им оружие, пьяное быдло нужно приучать к порядку.
первое время люди испугаются, потом начнут ненавидеть, после этого полицаи пойдут в расход. Насилие порождает насилие. Россия не Америка, всё у нас нормально в этом смысле, наказывать нужно по справедливости.
в Америке бы их погрохали, когда они попытались бы это сделать! вот за это им уважение!