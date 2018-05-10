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Суд в Бийске вынес приговор в отношении двух молодых людей, которые были признаны виновными в применении насилия в отношении представителя власти.

Как сообщили в краевой прокуратуре, наряд полиции прибыл на вызов о конфликте в одном из городских баров. Приехавшие на место правоохранители увидели группу молодых людей, около 20 человек, между которыми происходил словесный конфликт.

Один из полицейских сделал замечание молодым людям. В ответ на это последние начали вести себя агрессивно.

"В продолжение своих преступных действий часть молодых людей отделили полицейских друг от друга, в то же время подсудимые одного из прибывших сотрудников полиции повалили на землю, стали наносить удары по различным частям тела, причинив физическую боль, а также один из подсудимых попытался завладеть оружием полицейского", — уточняют в прокуратуре.

В итоге потерпевший был вынужден произвести выстрел в землю. Только после этого молодые люди прекратили свои действия и отошли от правоохранителя.

Один из молодых людей приговорен к двум годам колонии-поселения, а второй — к полутора годам.