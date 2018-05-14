"Рефинансируй.рф" открывает офис в Барнауле

11 мая в Барнауле открылся офис компании "Рефинансируй.рф" (входит в группу компаний "Русмикрофинанс"). В офисе компании можно рефинансировать микрозаймы, потребительские кредиты и ипотеку. Помимо этого, клиенты смогут открыть брокерский и индивидуальный инвестиционный счет, а также получить консультацию персонального финансового советника относительно способов и возможностей снижения долговой нагрузки и другим вопросам, связанным с личным финансовым планированием.

Стоит отметить, что клиенты "Рефинансируй.рф" смогут рефинансировать неограниченное количество микрозаймов и кредитов, получат возможность снизить процентную ставку и платить одному кредитору комфортный платеж любым удобным способом, без комиссии. При этом, чтобы воспользоваться услугами офиса, клиент должен быть гражданином РФ и иметь постоянный доход.

Справка: Рефинансирование — это объединение всех займов и кредитов клиента в один новый при существенном снижении процентной ставки и размера ежемесячного платежа.

Открытие брокерского счета и индивидуального инвестиционного счета (так называемый ИИС) стало возможно в офисах "Рефинансируй.рф" с недавних пор. Услуга по открытию этих счетов бесплатна. После открытия счета у клиента появляется персональный биржевой советник, который в реальном времени может посоветовать клиенту, какую акцию купить или продать, стоит ли вкладывать деньги в облигации т.д. Особое преимущество ИИС – возможность получения налогового вычета при зачислении на ИИС денежных средств или при получении дохода по операциям, совершенным с использованием ИИС. Налоговый вычет можно получить до 52 000 рублей в год.

Офис в Барнауле – один из офисов "Рефинансируй.рф", который открывается в рамках нового формата работы. С 2018 года в офисах компании принимаются заявки не только на рефинансирование микрозаймов, полученных в сторонних микрофинансовых компаниях, как это было с 2015 года, но теперь клиенты могут рефинансировать и свои банковские долги: потребительские кредиты и ипотеку, индивидуальные инвестиционные счета.

Получить более подробные консультации, а также подать заявку на рефинансирование долговых обязательств в ООО микрокредитная компания "Агентство по рефинансированию микрозаймов" можно по адресу Барнаул, ул. Молодежная, дом 54 и по телефону: 8 (3852) 58-03-88.