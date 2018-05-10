Фото: пресс-служба Кремля
Президент России Владимир Путин подписал указ "О подготовке и проведении празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 — 1945 годов". Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
В указе, в частности, отмечается: "Возложить на российский организационный комитет "Победа" координацию деятельности федеральных органов исполнительной власти субъектов РФ, органов местного самоуправления и общественных объединений по подготовке и проведению мероприятий, посвященных 75-й годовщине победы в Великой Отечественной войне".
Также в документе дается поручение в течение трех месяцев разработать и утвердить план подготовки и проведения центральных праздничных мероприятий.
75-я годовщина Великой Победы будет отмечаться через два года — в 2020-м.
Комментарии
1. Задрапировать мавзолей, куда на параде 1945 бросались боевые знамена поверженных фашистов.
2. Заменить символы Победы , на белого голубя и Георгия победоносца, никаким боком не относящихся к этой побед.
3. Не допустить переписывания истории.
примерно такой план.
больше планов в стране нет похоже
через 2 года ветеранов можно будет по пальцам пересчитывать. Для кого праздник?
Уже можно смело к столетию победы план составлять.
Ветеранам эти мероприятия не нужны , до сих пор некоторые "Победители" живут в "не человеческих" условиях, и помирают не дождавшись улучшения жилищных условий.Надо бы строить планы что бы у детей было будущее, и делать выводы из "уроков" прошлого!
больше планов в стране нет похоже
Нда...бедность победили, коррупцию тоже, пора и о юбилее Победы подумать..