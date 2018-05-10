Фото: пресс-служба Кремля

Президент России Владимир Путин подписал указ "О подготовке и проведении празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 — 1945 годов". Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

В указе, в частности, отмечается: "Возложить на российский организационный комитет "Победа" координацию деятельности федеральных органов исполнительной власти субъектов РФ, органов местного самоуправления и общественных объединений по подготовке и проведению мероприятий, посвященных 75-й годовщине победы в Великой Отечественной войне".

Также в документе дается поручение в течение трех месяцев разработать и утвердить план подготовки и проведения центральных праздничных мероприятий.

75-я годовщина Великой Победы будет отмечаться через два года — в 2020-м.