Барнаулец Алексей Смертин пошел на "понижение" в московском "Динамо"

Уроженец Барнаула, в прошлом капитан сборной России по футболу Алексей Смертин покинул пост исполнительного директора московского "Динамо".

Как сообщает офсайт "бело-голубых", новым исполнительным директором "Динамо" стал Алексей Тимошин. Ранее он работал в ФК заместителем генерального директора по безопасности. Смертин же, в свою очередь, остается работать в системе "Динамо", он стал советником гендиректора.

Данная перестановка, по версии клуба, вызвана дополнительной нагрузкой, связанной с работой Смертина в Российском футбольном союзе.

Как сообщалось ранее, Алексей Смертин может стать фигурантом уголовного дела. В настоящее время МВД России проводит проверку по фактам финансовых злоупотреблений в руководстве футбольного клуба "Динамо" (Москва). В материалах, ставших поводом для проверки, значится и фамилия барнаульца.

Под двумя договорами, связанными с трансферами игроков в ФК, стоит подпись Смертина. Именно эти бумаги заинтересовали правоохранителей в первую очередь.