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Проверку по факту травмирования красноярской школьницы во время прохождения квеста под названием "Морг" проводит Следственный комитет.

По данным краевого управления СКР, информация о ЧП поступила в ведомство 8 мая. Предварительно установлено, что еще 29 марта 14-летняя девочка вместе с друзьями участвовала в развлекательной игре "Морг".

"Во время прохождения квеста, находясь в темном помещении, девушка споткнулась и ударилась головой о металлическую дверь, после чего была госпитализирована с диагнозом "сотрясение головного мозга", — добавляют в Следственном комитете.

После выписки из больницы школьнице была назначена экспертиза для определения тяжести вреда здоровью. По результатам проверки будет принято правовое решение.