Фото: Amic.ru
Многочисленные трещины и обвалы на террасах Нагорного парка в Барнауле в ближайшее время не будут устранены из-за спора мэрии с подрядчиком в лице компании ДСУ №4 по поводу причин возникновения дефектов на туристическом объекте. Об этом Amic.ru рассказал генеральный директор ДСУ №4 Николай Данилин.
По его словам, они не считают произошедшую просадку грунта и трещины гарантийным случаем, поскольку они произошли по вине проектировщиков и эксплуатантов. Также вина, по его словам, на мэрии краевой столицы, поскольку система водоотведения в парке строится только сейчас.
"У нас есть фотографии и другие факты, что, когда в августе 2017 года шли обильные дожди и произошли первые просадки, ливневая канализация была забита. В результате большая часть воды пошла через террасу, что и вызвало промывы. Таким образом, трещины и обвалы вызваны тем, что эксплуатирующая организация некачественно очистила ливневку", — сообщил Николай Данилин.
По его словам, изначально были ошибки в проектных решениях лестницы. Не был предусмотрен механизм водоотведения с вершины парка, в результате вода скатывалась вниз через террасы. При этом Николай Данилин не снимает вины и со своей организации и отмечает, что ДСУ №4 находится в контакте с мэрией Барнаула. В прошлом году, например, они предоставили материалы для временного устранения трещин.
"Это совместная вина. Но не будет так, что мы завтра побежим и переложим там весь асфальт. Мы договорились с ними, что посмотрим, как будет себя вести дальше трещина. После этого примем совместное решение. Возможно, что-то и восстановим, но перекладывать вину исключительно на нас неправильно", — заключил руководитель ДСУ № 4.
Трещину в асфальте в пешеходной зоне на одной из террас Нагорного парка обнаружили горожане осенью 2017 года. Повреждение дорожки доходит почти до обновленной лестницы, ведущей от подножия парка к его вершине. Летом прошлого года на террасированном склоне произошел обвал грунта.
В мэрии краевой столицы тогда объясняли, что инцидент произошел из-за того, что в результате обильных дождей грунт на склонах пропитался водой. Сползание грунта началось в том месте террасы, где корневая система посаженной на склонах парка травы еще не укрепилась. Тогда начальник отдела инженерной защиты комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи администрации Барнаула Игорь Арапов заявлял, что подрядчик будет обязан устранить все дефекты за собственный счет, поскольку гарантийный срок на объекте составляет 5 лет. Проблемы в Нагорном парке наблюдаются и весной 2018 года – на террасах произошла очередная просадка грунта и образовались новые трещины.
Ожидалось, что летом 2018 года подрядчик устранит все проблемы и подобных ЧП больше не повторится. Многочисленные инциденты, связанные с качеством ремонтных работ на лестнице, вызывали общественный резонанс.
Комментарии
Согласен с позицией дсу4.... укрепление грунта кто нибудь заложил в проект? Нет скорее всего, это же дорого для бюджета... консольной начинающий кусок земли сам себя не удержит, тем более под воздействием осадков
..." консольной начинающий кусок земли"
Что это значит? Переведите для "особо одаренных".
Согласен с позицией дсу4.... укрепление грунта кто нибудь заложил в проект? Нет скорее всего, это же дорого для бюджета... консольной начинающий кусок земли сам себя не удержит, тем более под воздействием осадков
если видели нарушение технологии и согласились делать, не указав это в договоре - то все шишки на ДСУ. Если есть в договоре - то мэрии. Но похоже, все делали из принципа тяп-ляп
"и они еще борятся за почетное звания дома высокой культуры быта. Это же кошмар, кошмар!...!
Уверен что у дсу для прокурора и суда есть козырный туз-сумма отката, поэтому мерии лучьше бы раскошелиться на доп.финансирование до всплытия
фамилий откатолюбочных фигур.