Фото: Amic.ru

Многочисленные трещины и обвалы на террасах Нагорного парка в Барнауле в ближайшее время не будут устранены из-за спора мэрии с подрядчиком в лице компании ДСУ №4 по поводу причин возникновения дефектов на туристическом объекте. Об этом Amic.ru рассказал генеральный директор ДСУ №4 Николай Данилин.

По его словам, они не считают произошедшую просадку грунта и трещины гарантийным случаем, поскольку они произошли по вине проектировщиков и эксплуатантов. Также вина, по его словам, на мэрии краевой столицы, поскольку система водоотведения в парке строится только сейчас.

"У нас есть фотографии и другие факты, что, когда в августе 2017 года шли обильные дожди и произошли первые просадки, ливневая канализация была забита. В результате большая часть воды пошла через террасу, что и вызвало промывы. Таким образом, трещины и обвалы вызваны тем, что эксплуатирующая организация некачественно очистила ливневку", — сообщил Николай Данилин.

По его словам, изначально были ошибки в проектных решениях лестницы. Не был предусмотрен механизм водоотведения с вершины парка, в результате вода скатывалась вниз через террасы. При этом Николай Данилин не снимает вины и со своей организации и отмечает, что ДСУ №4 находится в контакте с мэрией Барнаула. В прошлом году, например, они предоставили материалы для временного устранения трещин.

"Это совместная вина. Но не будет так, что мы завтра побежим и переложим там весь асфальт. Мы договорились с ними, что посмотрим, как будет себя вести дальше трещина. После этого примем совместное решение. Возможно, что-то и восстановим, но перекладывать вину исключительно на нас неправильно", — заключил руководитель ДСУ № 4.

Трещину в асфальте в пешеходной зоне на одной из террас Нагорного парка обнаружили горожане осенью 2017 года. Повреждение дорожки доходит почти до обновленной лестницы, ведущей от подножия парка к его вершине. Летом прошлого года на террасированном склоне произошел обвал грунта.

В мэрии краевой столицы тогда объясняли, что инцидент произошел из-за того, что в результате обильных дождей грунт на склонах пропитался водой. Сползание грунта началось в том месте террасы, где корневая система посаженной на склонах парка травы еще не укрепилась. Тогда начальник отдела инженерной защиты комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи администрации Барнаула Игорь Арапов заявлял, что подрядчик будет обязан устранить все дефекты за собственный счет, поскольку гарантийный срок на объекте составляет 5 лет. Проблемы в Нагорном парке наблюдаются и весной 2018 года – на террасах произошла очередная просадка грунта и образовались новые трещины.

Ожидалось, что летом 2018 года подрядчик устранит все проблемы и подобных ЧП больше не повторится. Многочисленные инциденты, связанные с качеством ремонтных работ на лестнице, вызывали общественный резонанс.