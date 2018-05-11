11 мая отмечают весьма необычный праздник. Правда, только в Америке. Это тот самый день, когда каждый житель США может устроить истинный праздник своему желудку. Другими словами, можно есть то, что хочется. Этот неформальный праздник отмечается ежегодно.
В этот день отменяются все диеты. Это единственный день в году, когда можно нарушить все законы ПП и ЗОЖ.
А в Канаде 11 мая стартует Фестиваль тюльпанов, который проводится ежегодно в Оттаве и длится около двух недель.
Канадская столица утопает в разноцветном море тюльпанов, которые по давней традиции посылают в дар Канаде благодарные голландцы. Эта традиция появилась после Второй мировой войны.
Посмотреть на цветение более пяти миллионов тюльпанов в страну приезжает ежегодно более полутора миллионов туристов.
В Таиланде 11 мая проходит Фестиваль ракет (Bun Bang Fai Rocket Festival). Он проводится в различных провинциях северо-востока Таиланда. Сельские жители делают гигантские ракеты и запускают их в небо. В мае Фестиваль ракет проводится в Парке Пхайя Тхаен города Ясотхон (Phaya Thaen park, Yasothon).
11 мая 1818 года в составе России образована Бессарабская область. А еще в этот день в 1896 году основан Томский технологический институт (ныне Томский политехнический университет).
А 11 мая 1997-го чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров признал поражение в матче с компьютером IBM "Deep Blue".
Барнаул
11 мая 1771 года барнаульские купцы и цеховые были освобождены от поставки рекрут (если они были записаны в таковые по III ревизии) и от заводских работ.
В этот же день в 1913 году на пароходе "Владимир" прибыл из Томска в Барнаул начальник партии по исследованию Чуйского тракта В.Я. Шишков. Через некоторое время на пароходе "Скромный" он отбыл в г. Бийск.
Родились:
1904 — Сальвадор Дали, испанский живописец-сюрреалист;
1941 — Эрик Бердон, английский рок-музыкант, вокалист группы The Animals;
1974 — Бенуа Мажимель, французский киноактёр, обладатель приза Каннского кинофестиваля;
1978 — Летиция Каста, французская манекенщица и актриса;
1984 — Андрес Иньеста, испанский футболист, чемпион мира (2010).
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