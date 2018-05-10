Названа дата "Последнего звонка" в школах Алтайского края в 2018 году

Последний звонок в школах Алтайского края прозвенит в пятницу, 25 мая. Об этом ИА "Амител" сообщили в министерстве образования региона.

По данным ведомства, торжественные линейки, посвященные этому событию, пройдут в 961 школе Алтайского края.

В 2018 году последний школьный звонок услышат более 11 тысяч выпускников 11-х классов и 24 тысячи выпускников 9-х классов. Школьникам покажут концерты, также выпускники посетят памятные места, связанные с историей, памятными датами края, района, города, села.

Добавим, уже 28 мая стартует основной период единого государственного экзамена. Он продлится до 2 июля.