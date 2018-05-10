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Какие управляющие компании стали худшими в Алтайском крае в начале 2018 г.

, ИА "Амител"
Всего в регионе действует 221 УК и 467 ТСЖ

Фото: gkh64.ru

По итогам работы за I квартал 2018 года составлен рейтинг управляющих компаний, осуществляющих деятельность по управлению многоквартирными домами на территории Алтайского края.

Как обычно, ранжировала УК по нескольким критериям региональная Госинспекция. В качестве критериев выступили количество проверок, выявленных нарушений, а также число выданных предписаний.

В итоге лучшими управляющими компаниями в Алтайском крае стали ООО УК "Инициатива 1" (Барнаул), ООО УК "Ленточный бор" (Барнаул), ООО УК "Любимый город" (Барнаул), ООО УК "Маяк" (Барнаул), ООО "УК Баярд" (Бийск), ООО УК "Чистый город" (Бийск), ООО "СИБЭКОМ" (Бийск), ООО "УК "Надежда" (Рубцовск), ООО "УК Центр +" (Рубцовск).

В число аутсайдеров попали ООО "УК РЭУ-3" (Бийск), ООО "УК Сервис Групп" (Бийск), ООО "УК Индустриальная" (Барнаул), ООО "ТРЕСТ" (Барнаул), ООО "Прогресс Плюс" (Барнаул).

Напомним, в случае оказания УК услуг ненадлежащего качества жильцы могут отказаться от услуг такой организации, а самой УК за неоднократные грубые нарушения (не устраненные в положенный срок) может грозить отзыв лицензии.

На территории Алтайского края с 1 мая 2015 года выдано 222 лицензии на право осуществления деятельности по управлению многоквартирными домами. Действие четырех лицензий прекращено в связи с ликвидацией юридических лиц.В Алтайском крае обслуживают и управляют жилым фондом 221 управляющая компания, 467 товариществ собственников жилья – всего 776 организаций. Жилой фонд составляет 6373 дома.

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Автор:
Артем Кузнецов корреспондент 89231654024

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