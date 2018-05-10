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Жителя Шебалинского района Республики Алтай обвиняют в краже собаки породы "гладкошерстная такса" — 41-летний мужчина пошел на преступление, желая заняться разведением щенков.

Как сообщили в региональном МВД, в январе этого года обвиняемый, находясь около одного из магазинов села Ильинка, увидел собаку и вспомнил, что у кого-то из его односельчан есть собака такой же породы.

Мужчина решил похитить таксу для разведения и последующей продажи щенков.

Владельца животного рядом не оказалось, и злоумышленник, поймав собаку, увез ее к себе домой в село Мариинск на попутном автомобиле. Ущерб, нанесенный владелице собаки, составил пять тысяч рублей.

"Свою вину сельчанин полностью признал и раскаялся в содеянном. В настоящее время производство по делу окончено, его материалы с обвинительным заключением направлены в прокуратуру для утверждения и последующего направления в суд", — добавляют в полиции.