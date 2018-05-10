Уже с 6:00 утра 9 мая в аэропорту Барнаула жителей и гостей города поздравлял ансамбль "Русский фреш" в образе советских солдат. Артисты исполнили самые популярные песни военных лет, которые в нашей стране знают все наизусть, помнят и подпевают.

Всем желающим сотрудникам аэропорта был роздан символ 9 мая – георгиевская лента.

Также на площадке работала фотозона, где гости могли сделать фото на память о Дне Великой Победы!

Организатором мероприятия выступило Event-агентство FM-Продакшн

Фото – Алексей Рыжков