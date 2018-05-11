Фото: "Алтайский спорт"

Хоккеистки барнаульского "Коммунальщика" 10 мая вылетели на свои первые матчи Суперлиги чемпионата страны. Уже 11 мая они сыграют в подмосковной Электростали против местных динамовок. При этом из-за финансовых трудностей барнаульский клуб вынужден был отказаться от выступлений на Кубке России и в плей-офф чемпионата. По некоторым данным, нынешний сезон вообще может стать последним для знаменитого коллектива.

"В нынешнем году решено отказаться от плей-офф. Это связано, прежде всего, с финансовыми причинами – команды, зависящие от региональных бюджетов, должны заранее планировать все свои расходы, так что количество и расписание матчей должны быть известны заблаговременно. Чемпионат пройдёт в два круга с разъездами с мая по октябрь, плюс команды соберутся на общий тур – в Санкт-Петербурге с 14 по 19 августа", — отметили в клубе.

О финансовых трудностях ХК "Коммунальщик" стало известно еще в прошлом году, когда Amic.ru сообщил, что команда не отправится на выездные сборы в этом сезоне по причине нехватки средств и игроков в команде. Известно, что клубу не хватало бюджетного финансирования и частных средств. Фактически сегодня в "Коммунальщике" наблюдается такая же ситуация, как недавно в БК "АлтайБаскет", когда команда была на грани снятия с Суперлиги.

Раз в год в межсезонье команда регулярно ездила на Семинский перевал. Традиция, которой более десятка лет, прервалась в 2018-м. Потребовалось около трехсот тысяч рублей. На счетах было чуть меньше половины. В итоге решили потратить эту сумму на покупку амуниции. У девушек на этот сезон даже не хватило денег на форму. Они используют прошлогоднюю.

Бюджет "Коммунальщика" составляет около 11 миллионов рублей, которые выделяются из краевого бюджета. Причем до 2009 года было 15 миллионов, но потом расходы на команду сократили. В среде болельщиков и журналистов разговоры о том, что команда "Коммунальщик" может прекратить существование, ведутся уже не первый год. Дело в том, что у клуба практически нет внебюджетного источника финансирования. Известно, что краевые власти в последние годы делают упор на государственно-частное партнерство. Так, "АлтайБаскет", "Университет" и "Алтай" живут отчасти на деньги спонсоров, но ХК "Коммунальщик" из-за непопулярности женского хоккея на траве обходит стороной внимание бизнесменов.