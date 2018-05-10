Ухудшение экологической обстановки ожидается в двух городах Алтайского края в пятницу, 11 мая, сообщает "Катунь 24".

По информации ЦГМС Алтайского края, 11 мая в Бийске и Барнауле ожидается ухудшение экологической обстановки. Так, в краевой столице общий уровень загрязнения воздуха на завтра оценили как низкий, однако в утренние часы метеоусловия будут способствовать небольшому накоплению загрязняющих веществ в воздухе города. Возможно повышенное содержание взвешенных веществ в отдельных районах Барнаула.

В Бийске общий уровень загрязнения воздуха оценили как повышенный. В утренние часы 11 мая метеоусловия, как и в Барнауле, будут способствовать небольшому накоплению загрязняющих веществ в воздухе города, возможно повышенное содержание взвешенных веществ в отдельных районах наукограда.