Член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Олег Шеин заявил, что если правительство анонсировало повышение пенсионного возраста еще до назначения Дмитрия Медведева премьер-министром, значит, текст законопроекта уже разработан и скоро будет внесен в Госдуму, сообщает ИА REGNUM.
"Мы хорошо понимаем, что если предложение о повышении пенсионного возраста было анонсировано в начале мая, то есть до голосования по кандидатуре премьер-министра, то в правительстве текст этого законопроекта уже есть. Вноситься он будет в ближайшее время, скорее всего, до конца мая этого года, чтобы рассмотреть его в летние месяцы, пока граждане будут находиться в отпусках", — считает Шеин.
Ранее Медведев заявил, что правительство готово на законодательном уровне решать вопрос повышения пенсионного возраста. Также он пообещал, что вскоре будут представлены его предложения по данной теме.
По мнению Шеина, за основу могут быть взяты предложения бывшего главы Минфина Алексея Кудрина, который предлагал повысить пенсионный возраст для мужчин до 65 лет, а для женщин — до 63.
Шеин отметил, что, скорее всего, речь идет о постепенном повышении — не сразу на пять и восемь лет, а на полгода каждые полгода. В таком случае пенсионный возраст будет увеличен к 2023 году.
"Это означает, что мужчины, родившиеся в 1963 году, и женщины в 1968 году и позже, уже столкнутся с качественным повышением пенсионного возраста, поскольку он их затронет не позднее 2023 года. Причем в лучшем случае это будет повышение на пять и восемь лет", — уверен Шеин.
Комментарии
А как же молодежь? Во-первых, где ей работать? Во-вторых, с кем детей оставлять, чтоб работать? ведь бабушки-дедушки будут на работе. В итоге молодежь перестанет рожать, и будут работающие пенсионеры обеспечивать пенсионный фонд для неработающих пенсионеров... Грусть... Я хочу в 55 на пенсию, я не хочу позориться в маразме до 63...
Вот тебе, бабушка, и Юрьев день.
медицины должной НЕТ. рабочих мест НЕТ, а пенсионный возраст подымают очень логично для только для одной цели - геноцид старшего поколения!
"7 мая стало известно, что Минфин направит все доходы от экспорта нефти в мае на покупку валюты. С 10 мая по 6 июня на покупку валюты пойдет 322,8 млрд рублей при ожидаемом в этом месяце доходе от экспорта нефти в 320,6 млрд рублей. Валюту планируется купить на сумму даже на 2,2 млрд рублей больше, чем даст стране нефтяной экспорт за месяц." (с)
упыри! где рабочие места? после 40 с огромным трудом работу найдёшь, после 50 вообще глухо напрочь?
нормально, так, получится, кому-то останется полгода до пенсии останется - хренась, пол года еще накинули, полгода прошли - еще полгода...и так 8 лет. Спасибо, большое!
А чё зачаровашки не пишут о пользе повышения?
Причем в лучшем случае это будет повышение на пять и восемь лет", — уверен Шеин.
Извиняюсь спросить - а в худшем?
А как же молодежь?! О своих детях надо было думать до голосования! Неужели до сих пор непонятно, что несменяемая власть это нищета населения и повышение пенсионного возраста! Неужели нельзя понять, что ссылки на Кудрина и т.п. деятелей - это прямой развод - правит-то Путин!!!
Надолго видать эти твари засели.
Очень большая польза будит от павышения пенсионного возраста. Да.
Давно Нада было это сделать!
По их расчетам протестность снизилась в стране, вот и результат не заставил себя ждать.
ну и где же вы 80 % одобрямсов ?
Митинг про 40 часовую рабочую неделю, сохранение пенсионного возраста на прежнем уровне вполне пора проводить. Профсоюзов как то не хватает....
пока до народа не доходит, что нас доют, что мы попросту колония...
отменить вообще пенсии, зарплаты потолок сделать 10 тыс, ставки по кредитам сделать 25%, заморозить разом все стройки и запретить ввоз иностранной продукции в страну...может тогда народ очнётся, когда буквально с голоду будет пухнуть...
а где Грантштейн? это же его тема! или Пригожин еще методичку не выдал?
10.05.2018 17:59
- гость -
учите уроки детка,
у нас продуктовая самообеспеченность
а чё, у нас вон царю 65, а еще пашет на галерах, и ничего...
Зато построено много хороших стадионов к ЧМ по футболу и красавец Крымский Мост!
Вот тебе, бабушка, и вофкин срок!
10.05.2018 18:03
-гость-
гранёный методичку походу изучает
так понимаю к протестующей молодежи еще присоединятся и предпенсионеры
10.05.2018 18:27
Дима
Димон, а еще мы стали более лучше одеваться
Неужели нельзя понять, что ссылки на Кудрина и т.п. деятелей - это прямой развод
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Вы обманываться и разводиться сами рады,Кудрин - не член правительства,решения о пенсионном возрасте не принимает.
Ещё никто ничего не поднял, а вой уже стоит такой
10.05.2018 19:17
Друк
Ещё никто ничего не поднял, а вой уже стоит такой
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— Послушай, у вас на стройке несчастные случаи были?
— Не, пока еще ни одного не было…
— Будут! Пшли
(с)
А что думали,когда за ВВП бежали голосовать? Извилин то нет в тупой башке.Вот и живите,как хотели, уроды тупые
А что думали,когда за ВВП бежали голосовать? Извилин то нет в тупой башке.Вот и живите,как хотели, уроды тупые
Все лодыри отписались?Не может правительство принимать антинародные решения.Идите работайте!!!
чтобы рассмотреть его в летние месяцы, пока граждане будут находиться в отпусках",
И что? Узнают в 2023 году?
10.05.2018 19:37
Гость
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Поцелуйте меня в "жэ"
Я на пенсии уже!