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Депутат Госдумы: пенсионный возраст могут увеличить "на пять и восемь лет"

, ИА "Амител"
За основу могут быть взяты предложения бывшего главы Минфина Алексея Кудрина

Фото: rosphoto.com

Член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Олег Шеин заявил, что если правительство анонсировало повышение пенсионного возраста еще до назначения Дмитрия Медведева премьер-министром, значит, текст законопроекта уже разработан и скоро будет внесен в Госдуму, сообщает ИА REGNUM.

"Мы хорошо понимаем, что если предложение о повышении пенсионного возраста было анонсировано в начале мая, то есть до голосования по кандидатуре премьер-министра, то в правительстве текст этого законопроекта уже есть. Вноситься он будет в ближайшее время, скорее всего, до конца мая этого года, чтобы рассмотреть его в летние месяцы, пока граждане будут находиться в отпусках", — считает Шеин.

Ранее Медведев заявил, что правительство готово на законодательном уровне решать вопрос повышения пенсионного возраста. Также он пообещал, что вскоре будут представлены его предложения по данной теме.

По мнению Шеина, за основу могут быть взяты предложения бывшего главы Минфина Алексея Кудрина, который предлагал повысить пенсионный возраст для мужчин до 65 лет, а для женщин — до 63.

Шеин отметил, что, скорее всего, речь идет о постепенном повышении — не сразу на пять и восемь лет, а на полгода каждые полгода. В таком случае пенсионный возраст будет увеличен к 2023 году.

"Это означает, что мужчины, родившиеся в 1963 году, и женщины в 1968 году и позже, уже столкнутся с качественным повышением пенсионного возраста, поскольку он их затронет не позднее 2023 года. Причем в лучшем случае это будет повышение на пять и восемь лет", — уверен Шеин.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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Комментарии

10.05.2018 17:41
- гость -

А как же молодежь? Во-первых, где ей работать? Во-вторых, с кем детей оставлять, чтоб работать? ведь бабушки-дедушки будут на работе. В итоге молодежь перестанет рожать, и будут работающие пенсионеры обеспечивать пенсионный фонд для неработающих пенсионеров... Грусть... Я хочу в 55 на пенсию, я не хочу позориться в маразме до 63...

0  0
10.05.2018 17:43
- гость -

Вот тебе, бабушка, и Юрьев день.

0  0
10.05.2018 17:45
- гость -

медицины должной НЕТ. рабочих мест НЕТ, а пенсионный возраст подымают очень логично для только для одной цели - геноцид старшего поколения!

0  0
10.05.2018 17:46
- гость -

"7 мая стало известно, что Минфин направит все доходы от экспорта нефти в мае на покупку валюты. С 10 мая по 6 июня на покупку валюты пойдет 322,8 млрд рублей при ожидаемом в этом месяце доходе от экспорта нефти в 320,6 млрд рублей. Валюту планируется купить на сумму даже на 2,2 млрд рублей больше, чем даст стране нефтяной экспорт за месяц." (с)

0  0
10.05.2018 17:49
месный

упыри! где рабочие места? после 40 с огромным трудом работу найдёшь, после 50 вообще глухо напрочь?

0  0
10.05.2018 17:49
- гость -

нормально, так, получится, кому-то останется полгода до пенсии останется - хренась, пол года еще накинули, полгода прошли - еще полгода...и так 8 лет. Спасибо, большое!

0  0
10.05.2018 17:49
- гость -

А чё зачаровашки не пишут о пользе повышения?

0  0
10.05.2018 17:51
- гость -

Причем в лучшем случае это будет повышение на пять и восемь лет", — уверен Шеин.
Извиняюсь спросить - а в худшем?

0  0
10.05.2018 17:52
- гость -

А как же молодежь?! О своих детях надо было думать до голосования! Неужели до сих пор непонятно, что несменяемая власть это нищета населения и повышение пенсионного возраста! Неужели нельзя понять, что ссылки на Кудрина и т.п. деятелей - это прямой развод - правит-то Путин!!!

0  0
10.05.2018 17:52
- гость -

Надолго видать эти твари засели.

0  0
10.05.2018 17:52
Гость

Очень большая польза будит от павышения пенсионного возраста. Да.

0  0
10.05.2018 17:54
Гость

Давно Нада было это сделать!

0  0
10.05.2018 17:54
- гость -

По их расчетам протестность снизилась в стране, вот и результат не заставил себя ждать.

0  0
10.05.2018 17:56
- гость -

ну и где же вы 80 % одобрямсов ?

0  0
10.05.2018 17:57
- гость -

Митинг про 40 часовую рабочую неделю, сохранение пенсионного возраста на прежнем уровне вполне пора проводить. Профсоюзов как то не хватает....

0  0
10.05.2018 17:59
- гость -

пока до народа не доходит, что нас доют, что мы попросту колония...
отменить вообще пенсии, зарплаты потолок сделать 10 тыс, ставки по кредитам сделать 25%, заморозить разом все стройки и запретить ввоз иностранной продукции в страну...может тогда народ очнётся, когда буквально с голоду будет пухнуть...

0  0
10.05.2018 18:03
-гость-

а где Грантштейн? это же его тема! или Пригожин еще методичку не выдал?

0  0
10.05.2018 18:10
- гость -

10.05.2018 17:59
- гость -
учите уроки детка,
у нас продуктовая самообеспеченность

0  0
10.05.2018 18:12
- гость -

а чё, у нас вон царю 65, а еще пашет на галерах, и ничего...

0  0
10.05.2018 18:27
Дима

Зато построено много хороших стадионов к ЧМ по футболу и красавец Крымский Мост!

0  0
10.05.2018 18:30
гОСТь

Вот тебе, бабушка, и вофкин срок!

0  0
10.05.2018 18:35
месный

10.05.2018 18:03
-гость-

гранёный методичку походу изучает

0  0
10.05.2018 18:39
-гость-

так понимаю к протестующей молодежи еще присоединятся и предпенсионеры

0  0
10.05.2018 18:43
- гость -

10.05.2018 18:27
Дима

Димон, а еще мы стали более лучше одеваться

0  0
10.05.2018 19:01
для 17:52

Неужели нельзя понять, что ссылки на Кудрина и т.п. деятелей - это прямой развод
============
Вы обманываться и разводиться сами рады,Кудрин - не член правительства,решения о пенсионном возрасте не принимает.

0  0
10.05.2018 19:17
Друк

Ещё никто ничего не поднял, а вой уже стоит такой

0  0
10.05.2018 19:22
гОСТь

10.05.2018 19:17
Друк
Ещё никто ничего не поднял, а вой уже стоит такой
-------------------------------

— Послушай, у вас на стройке несчастные случаи были?
— Не, пока еще ни одного не было…
— Будут! Пшли
(с)

0  0
10.05.2018 19:22
Игорь

А что думали,когда за ВВП бежали голосовать? Извилин то нет в тупой башке.Вот и живите,как хотели, уроды тупые

0  0
10.05.2018 19:22
Игорь

А что думали,когда за ВВП бежали голосовать? Извилин то нет в тупой башке.Вот и живите,как хотели, уроды тупые

0  0
10.05.2018 19:37
Гость

Все лодыри отписались?Не может правительство принимать антинародные решения.Идите работайте!!!

0  0
10.05.2018 19:40
- гость -

чтобы рассмотреть его в летние месяцы, пока граждане будут находиться в отпусках",

И что? Узнают в 2023 году?

0  0
10.05.2018 19:42
- гость -


10.05.2018 19:37
Гость
______________
Поцелуйте меня в "жэ"
Я на пенсии уже!

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