Член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Олег Шеин заявил, что если правительство анонсировало повышение пенсионного возраста еще до назначения Дмитрия Медведева премьер-министром, значит, текст законопроекта уже разработан и скоро будет внесен в Госдуму, сообщает ИА REGNUM.

"Мы хорошо понимаем, что если предложение о повышении пенсионного возраста было анонсировано в начале мая, то есть до голосования по кандидатуре премьер-министра, то в правительстве текст этого законопроекта уже есть. Вноситься он будет в ближайшее время, скорее всего, до конца мая этого года, чтобы рассмотреть его в летние месяцы, пока граждане будут находиться в отпусках", — считает Шеин.

Ранее Медведев заявил, что правительство готово на законодательном уровне решать вопрос повышения пенсионного возраста. Также он пообещал, что вскоре будут представлены его предложения по данной теме.

По мнению Шеина, за основу могут быть взяты предложения бывшего главы Минфина Алексея Кудрина, который предлагал повысить пенсионный возраст для мужчин до 65 лет, а для женщин — до 63.

Шеин отметил, что, скорее всего, речь идет о постепенном повышении — не сразу на пять и восемь лет, а на полгода каждые полгода. В таком случае пенсионный возраст будет увеличен к 2023 году.

"Это означает, что мужчины, родившиеся в 1963 году, и женщины в 1968 году и позже, уже столкнутся с качественным повышением пенсионного возраста, поскольку он их затронет не позднее 2023 года. Причем в лучшем случае это будет повышение на пять и восемь лет", — уверен Шеин.