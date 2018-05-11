Фото: avito.ru

Кирпичный дом площадью 162 квадратных метра продают в нагорной части Барнаула за 11,5 млн рублей, сообщается на сайте Avito.ru.

"Три уровня и мансарда: в подвале сауна, хозблок, спортзал; 1 этаж: кухня, каминная (камин действующий), санузел; 2 этаж: три комнаты, санузел, спортивный уголок, выход на балкон", — отмечает автор объявления.

На участке расположена русская баня. Также имеется розарий.

"Есть возможность увеличения участка на 5,5 соток за счет соседнего. По факту продается 290 квадратных метров. Продается с мебелью", — добавляет продавец.