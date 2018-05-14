Как БГЭС через Минстрой добивалась права на ОДН

Генеральный директор Барнаульской горэлектросети Иван Василиади в прямом эфире радиостанции "Эхо Москвы" рассказал о том, как энергетики доказали свое право на начисления за ОДН в Минстрое России и почему добропорядочные управляющие компании боятся ОДН, как черт ладана.

Операция ОДН

Корреспондент: Иван Данилович, многие убеждены, что услуги ОДН больше не существует. Более того, ресурсовики не имеют законного основания для предъявления жителям такого платежа. ОДН или, как услуга именуется сейчас, ресурс на СОИ (содержание общего имущества) прочно засел в квитанциях управляющих компаний. Что думаете по этому поводу?

Иван Василиади: Думаю, что расходы на общедомовые нужды – а это освещение подъездов, дворов, работа лифтов – никуда не делись, и как бы мы их ни называли, они, безусловно, существуют и собственники должны их оплачивать. То, что в свое время чиновники отрапортовали, что ОДН больше нет – это попытка подать гражданам желаемое за действительное. Новация, которая была связана с переводом ОДН из коммунальных в жилищные услуги, заключалась в идее не считать ОДН вовсе и платить строго фиксированную сумму – норматив. Логика была такова – всегда и всем платить по максимуму. Однако первое же начисление показало, что если делать все, как предписывает закон в принятой редакции, ОДН может вырасти в 5 и более раз, а это очень плохие новости. В январе 2017 года такие начисления были произведены и запущены, люди их получили, посчитали и прослезились. В Алтайском крае социального взрыва удалось избежать. Силами общественников, силами системы "Город", силами ВЦ ЖКХ, силами наших славных чиновников и скоординированными действиями мы избежали бездумного исполнения не совсем продуманных законов. Все сделали правильно, красиво, не совсем по закону. На начисление ОДН фиксированно по нормативу был наложен мораторий. А через несколько месяцев вступили в силу поправки в закон, которые легализовали наши действия.

Корр.: И как стали считать ОДН?

И.В.: В результате была сохранена дедовская методика, когда из данных общедомового прибора учета вычитается сумма всех индивидуальных счетчиков, а остаток распределяется на ОДН. При этом для собственников установили предельный максимум – это норматив, а все, что выше него – это убытки управляющих компаний или ТСЖ. ОДН все-таки перевели в жилищные услуги, но нельзя сказать, что ОДН исчез с 1 января 2017 года, как многим нравится думать. Мы его сохранили, и у нас для этого есть совершенно логичная и основанная на законе позиция.

За правдой – в Минстрой

Корр.: В каких случаях ОДН начисляет управляющая компания, а в каких Горэлектросеть?

И.В.: Если читать 354-е постановление правительства, то формулировка ОДН записана в нем исключительно в части, касающейся непосредственного управления. Это некий прообраз, как я считаю, аналог ситуации, связанной с прямыми договорами, поскольку именно при непосредственном управлении все коммунальные услуги оказывают ресурсоснабжающие организации напрямую. Кроме того, ОДН остался для тех домов, где управляющая компания не заключила договор с Барнаульской горэлектросетью на приобретение ресурса для содержания общего имущества (СОИ). По какой причине управляющая компания или ТСЖ отказались от такого договора, мы не знаем. Возможно, не в их интересах нести убытки за счет сверхнормативной разницы, которую они должны оплатить нам, ресурсовикам, и которая образуется, если в многоквартирном доме показания общего счетчика превышают норматив. Возможно, управляющие компании не хотят работать с дебиторской задолженностью. Но когда отсутствует договор на приобретение такого ресурса, мы, Горэлектросеть, вынуждены начислять жителям услугу ОДН.

Корр.: Вы считаете свои действия законными в контексте новых поправок в Жилищный кодекс?

И.В.: Определенные дискуссии с середины прошлого года время от времени у нас возникают с местной жилинспекцией, которая заняла позицию: вы выставляете ОДН, а ОДН больше нет. По этой причине мы обратились за разъяснениями к Минстрою. Он же является инициатором и главным двигателем всех законопроектов в сфере ЖКХ и руководством для всех жилинспекций страны. Обрисовали им следующую ситуацию: управляющая компания не заключила с нами договор, плату за общедомовые нужды жильцам не начисляет, кто должен это сделать? Мы считаем, что все начисления в такой ситуации должна производить ресурсоснабжающая организация. Потому что не начислять – значит нести прямые убытки. Нам ответили: да, это должны делать вы, это ваше законное право. И мы так продолжаем делать.

Корр.: С местной жилинспекцией удалось договориться?

И.В.: Нельзя сказать, что наша местная жилищная инспекция взяла распоряжение Минстроя под козырек. В нашей практике по-прежнему встречаются предписания о том, что мы не должны производить начисления за ОДН. Примерно в таком же количестве нам выданы предписания с совершенно противоречащей позицией. В них жилинспекция дает разъяснения, не оспаривая наше право на ОДН, что начислять надо больше, площадь для расчетов принята не та.

За контуром прямых договоров

Корр.: Получается, что даже прямые договоры не исключают управляющие компании в виде посредников в части платежей за ОДН?

И.В.: В контексте сегодняшнего законодательства это вроде как и их обязанность — заключить договор на приобретение ресурсов для содержания общего имущества. Но в то же время никакой ответственности не предусмотрено, никакого наказания за то, что договора нет, не последует. Все мысленно уже давно приняли прямые договоры и ждали только, когда они получат свое оформление. Никому не приходило в голову, что ОДН может выпасть из контура прямых договоров. Все всегда понимали, что есть ресурсоснабжающая организация, она продает электричество. Все это электричество должно перейти ресурсоснабжающей организации, вместе с ней возможность начислений и возможность взыскания. Теперь, в общем-то, если индивидуальное потребление мы можем получать с жителей напрямую по прямым договорам, то в части ОДН это возможно только в случае отсутствия договора с управляющими компаниями.

Корр.: Очень важный вопрос для меня, как для собственника. Будет ли разница в денежном выражении, что касается ОДН, если наш дом перейдет на прямые договоры?

И.В.: Это во многом зависит от честности и порядочности управляющей компании. Если управляющая компания считает все по закону правильно, то никакой разницы между нашим начислением и их начислением не будет. Другое дело, если управляющая компания подвержена разного рода искушениям посчитать неправильно. Например, для того, чтобы компенсировать себе недостающий денежный поток от жильцов, или для того, чтобы потратить эти деньги на свои нужды. Тогда эта разница может быть достаточно ощутимой.

Принцип круговой поруки

Корр.: Есть еще один устоявшийся стереотип, что честные собственники оплачивают ОДН за тех, кто ворует электроэнергию. Что вы об этом думаете? Не бывает же дыма без огня?

И.В.: Вы знаете, так оно и есть. Сегодняшняя схема распределения ресурса на общедомовые нужды, к сожалению, предусматривает на совершенно законных основаниях то, что добросовестные жители, неважно, платят они за ресурс или нет, они не воруют, платят за тех, кто ворует. По аналогии с магазинами, в которых предусмотрена коллективная материальная ответственность. Когда ворует кто-то один, а вся недостача распределяется на весь торговый персонал. Такой же принцип, круговой поруки, действует при начислении ОДН. Я подчеркну, что речь не идет о том, платит кто-то за этот ресурс своевременно или не платит. Речь идет о том что, кто не ворует, платит за тех, кто ворует.

Корр.: А если потребление в доме выше, чем норматив, кто тогда оплачивает убытки?

И.В.: Если ОДН в доме суммарно или дифференцированно по каждому человеку превышает норматив – это убытки управляющей компании или ТСЖ. Это как раз один из тех моментов, который заставляет управляющие компании не заключать договоры, потому что они не хотят нести убытки. Причем я считаю, что эти убытки на них возложили совершенно неоправданно и незаслуженно. Как правило, речь идет о неисправности во внутридомовых сетях и потерях в них, а не о воровстве или каких-то неправильных расчетах. При этом заменить внутридомовую проводку управляющая компания может только из средств жителей по их непосредственному желанию. Получается, что есть управляющая компания, которая обязана платить энергоснабжающей организации за все эти превышающие норматив потери и ничего не может с этим сделать. По нашим наблюдениям изношенность внутридомовых сетей создает гораздо большую долю сверхнормативных потерь в ОДН, чем воровство одного или двух, максимум трех ушлых товарищей. Поэтому многие управляющие компании не горят желанием входить в тему покупки ресурса на содержание общего имущества. Брать себе на грудь сверхнормативный ОДН никто не хочет.

Беседовала Татьяна Гладкова