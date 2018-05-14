Понедельник, 14 Май, 08:55

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

Форум

18+


$ 61,74
€ 73,51
536325
12°
Обь
476см +0

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Дорожный ремонт - 2018Паводок-2018Комфортная среда. Барнаул-2018
Новости

Как БГЭС через Минстрой добивалась права на ОДН

, ИА "Амител"
Гендиректор БГЭС рассказал, почему добропорядочные управляющие компании боятся ОДН, как черт ладана

Генеральный директор Барнаульской горэлектросети Иван Василиади в прямом эфире радиостанции "Эхо Москвы" рассказал о том, как энергетики доказали свое право на начисления за ОДН в Минстрое России и почему добропорядочные управляющие компании боятся ОДН, как черт ладана.

Операция ОДН

Корреспондент: Иван Данилович, многие убеждены, что услуги ОДН больше не существует. Более того, ресурсовики не имеют законного основания для предъявления жителям такого платежа. ОДН или, как услуга именуется сейчас, ресурс на СОИ (содержание общего имущества) прочно засел в квитанциях управляющих компаний. Что думаете по этому поводу?

Иван Василиади: Думаю, что расходы на общедомовые нужды – а это освещение подъездов, дворов, работа лифтов – никуда не делись, и как бы мы их ни называли, они, безусловно, существуют и собственники должны их оплачивать. То, что в свое время чиновники отрапортовали, что ОДН больше нет – это попытка подать гражданам желаемое за действительное. Новация, которая была связана с переводом ОДН из коммунальных в жилищные услуги, заключалась в идее не считать ОДН вовсе и платить строго фиксированную сумму – норматив. Логика была такова – всегда и всем платить по максимуму. Однако первое же начисление показало, что если делать все, как предписывает закон в принятой редакции, ОДН может вырасти в 5 и более раз, а это очень плохие новости. В январе 2017 года такие начисления были произведены и запущены, люди их получили, посчитали и прослезились. В Алтайском крае социального взрыва удалось избежать. Силами общественников, силами системы "Город", силами ВЦ ЖКХ, силами наших славных чиновников и скоординированными действиями мы избежали бездумного исполнения не совсем продуманных законов. Все сделали правильно, красиво, не совсем по закону. На начисление ОДН фиксированно по нормативу был наложен мораторий. А через несколько месяцев вступили в силу поправки в закон, которые легализовали наши действия.

Корр.: И как стали считать ОДН?

И.В.: В результате была сохранена дедовская методика, когда из данных общедомового прибора учета вычитается сумма всех индивидуальных счетчиков, а остаток распределяется на ОДН. При этом для собственников установили предельный максимум – это норматив, а все, что выше него – это убытки управляющих компаний или ТСЖ. ОДН все-таки перевели в жилищные услуги, но нельзя сказать, что ОДН исчез с 1 января 2017 года, как многим нравится думать. Мы его сохранили, и у нас для этого есть совершенно логичная и основанная на законе позиция.

За правдой – в Минстрой

Корр.: В каких случаях ОДН начисляет управляющая компания, а в каких Горэлектросеть?

И.В.: Если читать 354-е постановление правительства, то формулировка ОДН записана в нем исключительно в части, касающейся непосредственного управления. Это некий прообраз, как я считаю, аналог ситуации, связанной с прямыми договорами, поскольку именно при непосредственном управлении все коммунальные услуги оказывают ресурсоснабжающие организации напрямую. Кроме того, ОДН остался для тех домов, где управляющая компания не заключила договор с Барнаульской горэлектросетью на приобретение ресурса для содержания общего имущества (СОИ). По какой причине управляющая компания или ТСЖ отказались от такого договора, мы не знаем. Возможно, не в их интересах нести убытки за счет сверхнормативной разницы, которую они должны оплатить нам, ресурсовикам, и которая образуется, если в многоквартирном доме показания общего счетчика превышают норматив. Возможно, управляющие компании не хотят работать с дебиторской задолженностью. Но когда отсутствует договор на приобретение такого ресурса, мы, Горэлектросеть, вынуждены начислять жителям услугу ОДН.

Корр.: Вы считаете свои действия законными в контексте новых поправок в Жилищный кодекс?

И.В.: Определенные дискуссии с середины прошлого года время от времени у нас возникают с местной жилинспекцией, которая заняла позицию: вы выставляете ОДН, а ОДН больше нет. По этой причине мы обратились за разъяснениями к Минстрою. Он же является инициатором и главным двигателем всех законопроектов в сфере ЖКХ и руководством для всех жилинспекций страны. Обрисовали им следующую ситуацию: управляющая компания не заключила с нами договор, плату за общедомовые нужды жильцам не начисляет, кто должен это сделать? Мы считаем, что все начисления в такой ситуации должна производить ресурсоснабжающая организация. Потому что не начислять – значит нести прямые убытки. Нам ответили: да, это должны делать вы, это ваше законное право. И мы так продолжаем делать.

Корр.: С местной жилинспекцией удалось договориться?

И.В.: Нельзя сказать, что наша местная жилищная инспекция взяла распоряжение Минстроя под козырек. В нашей практике по-прежнему встречаются предписания о том, что мы не должны производить начисления за ОДН. Примерно в таком же количестве нам выданы предписания с совершенно противоречащей позицией. В них жилинспекция дает разъяснения, не оспаривая наше право на ОДН, что начислять надо больше, площадь для расчетов принята не та.

За контуром прямых договоров

Корр.: Получается, что даже прямые договоры не исключают управляющие компании в виде посредников в части платежей за ОДН?

И.В.: В контексте сегодняшнего законодательства это вроде как и их обязанность — заключить договор на приобретение ресурсов для содержания общего имущества. Но в то же время никакой ответственности не предусмотрено, никакого наказания за то, что договора нет, не последует. Все мысленно уже давно приняли прямые договоры и ждали только, когда они получат свое оформление. Никому не приходило в голову, что ОДН может выпасть из контура прямых договоров. Все всегда понимали, что есть ресурсоснабжающая организация, она продает электричество. Все это электричество должно перейти ресурсоснабжающей организации, вместе с ней возможность начислений и возможность взыскания. Теперь, в общем-то, если индивидуальное потребление мы можем получать с жителей напрямую по прямым договорам, то в части ОДН это возможно только в случае отсутствия договора с управляющими компаниями.

Корр.: Очень важный вопрос для меня, как для собственника. Будет ли разница в денежном выражении, что касается ОДН, если наш дом перейдет на прямые договоры?

И.В.: Это во многом зависит от честности и порядочности управляющей компании. Если управляющая компания считает все по закону правильно, то никакой разницы между нашим начислением и их начислением не будет. Другое дело, если управляющая компания подвержена разного рода искушениям посчитать неправильно. Например, для того, чтобы компенсировать себе недостающий денежный поток от жильцов, или для того, чтобы потратить эти деньги на свои нужды. Тогда эта разница может быть достаточно ощутимой.

Принцип круговой поруки

Корр.: Есть еще один устоявшийся стереотип, что честные собственники оплачивают ОДН за тех, кто ворует электроэнергию. Что вы об этом думаете? Не бывает же дыма без огня?

И.В.: Вы знаете, так оно и есть. Сегодняшняя схема распределения ресурса на общедомовые нужды, к сожалению, предусматривает на совершенно законных основаниях то, что добросовестные жители, неважно, платят они за ресурс или нет, они не воруют, платят за тех, кто ворует. По аналогии с магазинами, в которых предусмотрена коллективная материальная ответственность. Когда ворует кто-то один, а вся недостача распределяется на весь торговый персонал. Такой же принцип, круговой поруки, действует при начислении ОДН. Я подчеркну, что речь не идет о том, платит кто-то за этот ресурс своевременно или не платит. Речь идет о том что, кто не ворует, платит за тех, кто ворует.

Корр.: А если потребление в доме выше, чем норматив, кто тогда оплачивает убытки?

И.В.: Если ОДН в доме суммарно или дифференцированно по каждому человеку превышает норматив – это убытки управляющей компании или ТСЖ. Это как раз один из тех моментов, который заставляет управляющие компании не заключать договоры, потому что они не хотят нести убытки. Причем я считаю, что эти убытки на них возложили совершенно неоправданно и незаслуженно. Как правило, речь идет о неисправности во внутридомовых сетях и потерях в них, а не о воровстве или каких-то неправильных расчетах. При этом заменить внутридомовую проводку управляющая компания может только из средств жителей по их непосредственному желанию. Получается, что есть управляющая компания, которая обязана платить энергоснабжающей организации за все эти превышающие норматив потери и ничего не может с этим сделать. По нашим наблюдениям изношенность внутридомовых сетей создает гораздо большую долю сверхнормативных потерь в ОДН, чем воровство одного или двух, максимум трех ушлых товарищей. Поэтому многие управляющие компании не горят желанием входить в тему покупки ресурса на содержание общего имущества. Брать себе на грудь сверхнормативный ОДН никто не хочет.

Беседовала Татьяна Гладкова

Материалы по теме

 

Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

Смотрите также
Партнёры
Смотрите также
Loading...

Комментарии

14.05.2018 07:48
месный

я не понимаю в чём проблема с ОДН, поставить на этот ОДН отдельный счётчик и делов-то. Или это сильно мухлевать мешать будет и поэтому не канает. Как а?

0  0
14.05.2018 07:53
итого

власть не желает улучшения жизни граждан, выстроенные 20этажные вонючие сараи с ОДН или БЭЗ остаются вонючими, заметьте деньги полученные от реализации такого жилья и ОДН не пахнут. спонсорский показ ЦТ о строительстве очередных авгиевых конюшен в Новоалтайске с участием главы края подтверждает мое предположение, власть и только власть сгоняет жителей края в вонючие сараи!

0  0
14.05.2018 08:25
- гость -

Можно и дома приобретать.

0  0
14.05.2018 08:28
гость

хорошо устроились, воруют у них, а платят жильцы.

0  0
14.05.2018 08:35
- гость -

14.05.2018 07:48
месный

Так написано же, что на ОДН введен норматив.
Норматив, получается, оплачивают собственники
А все, что выше норматива --- оплачивает управляющая компания.

УК не выгодно конечно отдавать это превышение норматива из своего кармана. Тариф фиксированный, и собирать больше тарифа они не могут никак.

Хотя. В любом случае страдают собственники. Нам то без разницы, энергетики ли заберут деньги, или УК сэкономит на обслуживании.

0  0
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< май 2018  
пн вт ср чт пт сб вс
   1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31         
08:54
Более половины россиян довольны ситуацией и жизнью в стране 0
08:41
Трамп прокомментировал нападение уроженца России на прохожих в Париже 0
08:34
Российские комплексы "Уран" назвал революционными The National Interest 0
08:24
Массовую фальсификацию молочной продукции опроверг Роспотребнадзор 0
08:16
Актер и режиссер Баадур Цуладзе скончался на 84-м году жизни 1
08:06
Алтайских предпринимателей приглашают на бесплатный семинар 0
07:50
Когда пройдут "Последние звонки" в школах и как их можно отпраздновать 0
07:34
Топ самых продаваемых смартфонов 2018 года 2
07:30
ЖК "АдмиралЪ": новый проект о современном жилье на Amic.ru 0
07:19
Как БГЭС через Минстрой добивалась права на ОДН 5
07:03
Двухуровневую квартиру с подземной парковкой продают в Барнауле за 8,75 млн 1
06:48
Определены чиновники, дающие право бизнесменам использовать герб Барнаула 5
06:32
Неожиданные фотографии советских знаменитостей 4
06:17
Новая неделя в Алтайском крае начинается с дождей и ветра 0
06:01
Готовьте тазики: первая волна отключений горячей воды пришла в Барнаул 7
23:56
Омского отца-одиночку посадили на 10 лет за пакетик чая 4
22:18
Идею возвращения Крыма раскритиковали на Украине 2
21:53
Кадыров рассказал об устроившем резню в Париже чеченце 0
20:21
Кубанского депутата обвиняют в убийстве крестного отца 0
19:48
Глава округа в Свердловской области лишился поддержки "ЕР" после ареста 1
19:24
Дуров создает свой интернет: с паспортом и криптовалютами 1
18:49
Пожар в ТЦ "Времена года" в Москве пытались потушить ведрами с водой 0
18:28
От -1 до +15: прогноз погоды в Алтайском крае на 14 мая 0
17:37
Самойлова анонсировала скорый выход своей книги 2
17:01
Мешки с деньгами нашли у главы питерского Ростехнадзора 14
16:51
Жителя Барнаула обвиняют в неудачной краже пяти тысяч рублей 1
16:31
Посольство России запросило данные о гражданстве нападавшего в Париже 6
15:38
Поезд проехал через горящий лес в Хабаровском крае 0
15:18
Пенсионерку, которой Медведев посоветовал "держаться", разыскали журналисты 22
14:36
СМИ: напавший на прохожих в Париже был выходцем из России 7
14:17
Первый китайский авианосец отправился в тестовое плавание 3
13:48
Главной темой агрофорума "День сибирского поля" станет вопрос кадров 2
13:01
Сборная России обыграла команду Швейцарии на ЧМ по хоккею 0
12:24
Подростки устроили прыжки через Вечный огонь 10
12:00
СК подтвердил гибель месячного ребенка в Барнауле 0
11:39
Lamborghini Папы Римского был продан на аукционе в Монако за €715 тысяч 1
11:16
Строительство нескольких яслей-садов запланировано в Алтайском крае 0
10:51
Жителю Алтая грозит до 7 лет за угон автомобиля "скорой помощи" 2
10:27
Четверо неизвестных в Барнауле с помощью ножа похитили ВАЗ 2
09:41
Самойлова рассказала о "своих косяках" на "Евровидении-2018" 17
09:11
Месячный ребенок погиб в Барнауле 0
08:43
Жители барнаульского Научного Городка жалуются на зловонные реки и мусор 8
08:21
Победительницей "Евровидения-2018" стала певица из Израиля 15
07:50
Кровавая свадьба и другие исторические события 13 мая 2
07:34
Кто такие полпреды и зачем они появились в России 11
07:19
20 лет во главе угольного сердца России: что нужно знать об Амане Тулееве 34
07:03
Двухуровневую квартиру с паркетом из дуба продают в Барнауле за 12 млн руб. 4
06:48
Что нужно делать, если вас укусил клещ: инфографика 2
06:32
Домашние "белые мишки": фото очаровательных самоедских собак 1
06:17
Дождливую и прохладную погоду обещают в Алтайском крае 13 мая 1
06:01
Как под Барнаулом строят дорогу по новым технологиям за 80 миллионов рублей 6
23:04
Актера Юрия Киндрата похоронят на Перепечинском кладбище 0
22:07
Житель Кемерово купил земельный участок под ТЦ на кладбище 3
21:07
ПФР назвал возраст самого пожилого россиянина 8
20:08
Песенный конкурс "Поверь в себя" стартует в Барнауле 0
19:41
На Украине заявили, что ветеранов ВОВ заменили "настоящие герои" 2
19:05
Водитель Toyota сбил велосипедиста в Барнауле 0
18:42
Новосибирские полицейские задержали серийных "телефонных мошенников" 1
18:14
Дождь и гроза ждут жителей Алтайского края 13 мая 2
17:57
СМИ: кассир в супермаркете Петербурга бесплатно отдавала еду старикам 3
17:36
Барнаульские мотоциклисты открыли сезон: фото из центра мотопробега 1
17:13
Интернет-мошенники украли деньги у пытавшегося купить запчасти жителя Алтая 1
16:38
СМИ подсчитали стоимость "провала" Самойловой на "Евровидении-2018" 13
16:14
Скончался актер из сериалов "Закрытая школа" и "Спящие" 0
15:44
Осужденные Алтайского края поставили спектакль в честь Дня Победы 0
15:11
Приставы подтвердили временное закрытие ТЦ "Россия" в Барнауле 4
14:44
Новосибирские приставы арестовали квартиру йога из-за долга в 600 тыс. руб 2
14:17
Истребители ВВС США перехватили российские Ту-95 у берегов Аляски 1
13:41
В ПФР рассказали, сколько в стране проживают пенсионеров старше 110 лет 10
13:14
Архитектор из Новосибирска изготовил объемные открытки с Крымским мостом 0
12:34
Эксперты сообщили о расширениях Google Chrome, крадущих данные 2
12:14
В Красноярске мальчик забрал цветы с памятника ветеранам войны 7
11:38
Новый асфальтобетонный завод заработал в Алтайском крае 8
11:14
СМИ: ставший миллионером барнаулец приехал в Москву за призом 28
10:35
СМИ выяснили, почему президент Аргентины не посетит ЧМ-2018 по футболу 2
10:14
Мошенники обокрали продававшую платье в сети жительницу Барнаула 3
09:32
В НАТО отметили "быстрое возрождение" российской армии 7
09:14
Доход главы "Роскосмоса" вырос в 2017 году до 108 млн рублей 13
08:38
Свыше 140 граждан США получили разрешение на работу в России 8
08:12
Турция назвала дату запуска газопровода в обход России 24
08:06
Фильм-антидепрессант "Про Рок" о поколении 30-летних покажут в Барнауле 0
07:50
Ежедневник Amic.ru: Почему 12 мая - лучший день для лечения 0
07:34
Что делать, если вы обнаружили на себе клеща? 1
07:22
Как получить ежемесячную выплату на ребенка из материнского капитала 2
07:15
Куда сходить в Барнауле на выходных и где побывать 12 и 13 мая 1
07:03
Усадьбу из ангарской сосны продают в Барнауле за 14,9 млн рублей 6
06:48
Счастье вдруг: как правильно платить налог на выигрыш в лотерею 8
06:32
И неловко, и смешно: неудачные дизайнерские решения в одежде 1
06:17
Ливни и грозы: прогноз погоды в Алтайском крае на 12 мая 0
06:01
Don't worry, be happy: как вырастет цена на бензин в Алтайском крае к лету 20
05:04
Появились сообщения о закрытии ТЦ "Россия" в Барнауле 3
04:01
Украинский журналист назвал страну "недогосударством" 2
03:04
Скончалась актриса Мария Шверубович 0
02:04
Москвичи встретили известную актрису Еву Грин в местной "Пятерочке" 2
01:01
Маск продемонстрировал первый тоннель для электробуса под Лос-Анджелесом 1
00:04
Силач из Казахстана протянул по рельсам 180-тонный тепловоз с вагоном 2

© ИА «Амител», 1999 — 2018
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр. Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.