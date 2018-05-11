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Более 40 тонн свежих огурцов не позволили ввезти на территорию Алтайского края специалисты Россельхознадзора.

Как сообщили в региональном управлении надзорного ведомства, нарушения российского законодательства при ввозе подкарантинной продукции из Казахстана были выявлены в период с 1 по 7 мая на Славгородском, Третьяковском и Кулундинском фитосанитарных контрольных постах.

"В результате мероприятий не допущен незаконный ввоз на территорию Алтайского края подкарантинной продукции происхождением Республики Казахстан: огурцов свежих – 40,3 тонны; комбикорма – 20 тонн", — уточняют в Россельхознадзоре.