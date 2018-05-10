Как сообщает LIFE, в Чувашии 20-летний сын главы республики Михаила Игнатьева и 17-летний сын сенатора от региона Вадима Николаева подрались с тремя 15-летними подростками.

По данным Mash, причиной конфликта стал спор о статусности родителей.

Примечательно, что, как сообщает газета "Правда ПФО", уже на следующее утро в дома школьников заявились полицейские и отвезли всех в участок. Там, как утверждает отец одного из подростков, их ждал сам сенатор. Также утверждается, что представитель власти сказал, что "договорится с прокуратурой и СК, и не дай бог, если кто-то из родителей школьников обратится туда же".

По словам родителей подростков, на них оказывалось давление: якобы их убеждали, что именно их дети виноваты.

Отмечается, что семья одного из подростков даже покинула город на время, опасаясь преследований.

Также отмечается, что в беседе с газетой сенатор признался, что он в курсе драки с участием сына: "Я был в Москве, мне позвонил сын, рассказал. Получился конфликт, трое подошли, отозвали, то-то и то-то, разговор был в группировке, я ничего не знаю".

Глава региона ситуацию никак не комментировал. В результате, как сообщается, обе стороны конфликта написали заявления в полицию.