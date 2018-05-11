Пластик пластику рознь, говорит директор барнаульского предприятия, которое занимается частичной переработкой мусора, Дамир Абдуллаев. Например, из одних пластиковых коробок из-под фруктов можно сделать новый продукт, а другие, черные, из Китая, вторую жизнь не получают из-за своего состава и сложности переработки. О том, что именно перерабатывает небольшое индивидуальное предприятие Абдуллаева и почему не получается наладить в городе полный цикл вторичной переработки отходов, он рассказал в ходе визита экспертов Общероссийского народного фронта и журналистов.

Фото: Александра Черданцева

В месяц предприятие принимает 160 тонн макулатуры, 12 тонн полиэтилена, 2-3 тонны пластмассовых ящиков. Возят в основном из Барнаула, есть филиал в Заринске, планируют открыть филиалы в Славгороде и Новосибирске. Работают с населением (и покупают, и забирают так) и торговыми сетями (крупнейшие клиенты — "Мария-Ра" и "Аникс"). Кстати, есть в городе такая некоммерческая организация "Мусора.Больше.Нет". Каждую последнюю субботу месяца они с 13 до 16 часов по местному времени на парковке перед мебельным торговым центром на Космонавтов, 8/2 (раньше здесь был магазин "Прораб") принимают стекло, пластик, макулатуру, металл, энергосберегающие лампы. ИП Абдуллаева как раз сотрудничает с этой организацией.

Фото: Александра Черданцева

Почти безотходный товар — "банановые" коробки, то есть коробки из-под бананов. Здесь их около 10 тысяч штук. Сейчас они копятся и ждут отправки, потому что на дорогах Алтая в апреле было запрещено движение большегрузов.

Такие коробки покупают и без переработки. Они крепче своих картонных "собратьев". По словам Дамира Абдуллаева, в основном их берут заводы. Например, местный завод "Алтайкровля", а также предприятия из Казахстана, Киргизии, Таджикистана. И повторно используют, например, для транспортировки арбузов и дынь.

Фото: Александра Черданцева

Фото: Александра Черданцева

Фото: Александра Черданцева

Бумагу принимают любую. Даже книги, тут есть целая библиотека выброшенных бумажных друзей. Самая ценная бумага — офисная А4. Из нее делают бумажные полотенца, салфетки, туалетную бумагу и даже повторно такую же офисную бумагу. А вот глянцевые журналы перерабатывают плохо, хотя и из них делают яичную упаковку.

Фото: Александра Черданцева

ПЭТ-бутылки перерабатывают в гранулы и просто прессуют — тут уже под конкретного покупателя. Этот товар продают в Екатеринбург, Санкт-Петербург, Пермь. Вот там уже есть переработка. Делают пластиковые трубы, снова направляют на изготовление ПЭТ-бутылок, делают упаковочную ленту.

Но пластик пластику рознь. Вот, например, здесь на предприятии измельчают в крошку пластиковые сетчатые ящики. Почти все, кроме черных, китайских. В них в регион привозят фрукты.

"В них при производстве добавлен песок, потому что в Китае мало сырья. Я знаю только один завод в России, который их перерабатывает. Мы хотим приобрести оборудование, чтобы делать из пластика столы и стулья. Такой опыт есть в Кемерово. Там из ящиков делают скамейки на улице – крепкие, хорошие", — отмечает собеседник.

А вот цветные турецкие ящики перерабатываются легко. На этот продукт есть спрос.

Фото: Александра Черданцева

В гранулы измельчают и мешки. Покупатели такого сырья смешивают его с первичным сырьем и пускают на производство тех же самых мешков.

Фото: Александра Черданцева

Для дробления пластиковых ящиков и мешков у Дамира есть специальная китайская машина. Её механизм очень прост, но все равно приходится покупать в Поднебесной, хоть и стоит она 400 тысяч рублей. Зато работает так, что можно разговаривать, отечественные шумят так, что оглохнешь.

Фото: Александра Черданцева

Частичная переработка есть и для полиэтиленовой упаковки из-под напитков. В такой можно увидеть минералку или обычную воду в ПЭТ-бутылках в крупных продуктовых магазинах. Здесь ее сначала расплавляют, потом пропускают через "мясорубку", которая формирует "нити", охлаждают и измельчают в крупную пластиковую гранулу.

Фото: Александра Черданцева

"Эти гранулы мы продаем "пакетчикам" — предприятиям, которые делают пакеты, мешки для мусора и даже трубы. Таких предприятий штук семь в Барнауле, востребованное производство", — поясняет Абдуллаев.

Вот что любопытно, в этом бизнесе немало мелких предприятий. Но полного цикла нет практически ни у кого. Например, Дамиру экономически целесообразнее продать пластиковые гранулы предприятию, чем купить оборудование и изготовить конечный продукт самостоятельно. Тому предприятию дешевле купить гранулы у Дамира, чем купить нужное для их создания оборудование.

Самим выйти на полный цикл производства не получается. Оборудование и техника дорогие, банковские проценты высокие, никаких государственных субсидий на этот вид деятельности нет. Например, одна только мойка для мусора (а отмывать его приходится часто) стоит 5 млн рублей.

А между тем примеры безотходного производства есть в соседней Кемеровской области. Знакомый Дамира в Новокузнецке даже пищевые отходы "пускает в дело" — кормит ими свиней.

Кроме того, всё тормозит неразвитая система сбора мусора в регионе.

По мнению известного алтайского эколога, активиста регионального отделения Общероссийского народного фронта Алексея Грибкова, наладить ее только лишь экологическим воспитанием невозможно.

"Чтобы наладить вторичный оборот, нужна заинтересованность бизнеса, чтобы покупать у населения мусор и перерабатывать его было выгодно. Это целый комплекс мер, в том числе налоговые преференции, льготы и другие стимулы. И населению будет выгодно получать за раздельный сбор свою копеечку. Но в то же время надо четко прописать ответственность производителей", — считает он.

Дамир Абдуллаев с ним согласен. В пример он привел Германию, где за сдачу тары магазин дает скидку на новый товар. Люди охотно сортируют мусор и сдают его.

Недавно глава Минприроды России Сергей Донской сообщил, что в ближайшее время заработает система залоговой стоимости. То есть, сдав упаковку или тару, человек сможет получить за нее деньги. В ближайших планах – отмена НДФЛ для граждан за сдачу макулатуры. В планах отдаленных — изменение требований к упаковке и применение специального коэффициента к экологическому сбору в зависимости от перерабатываемости или разлагаемости. Ну а пока так, частично.

Фото: Александра Черданцева

Фото: Александра Черданцева