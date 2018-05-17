ТРЦ "Весна" и гастромаркет "Маймарт" совместно с администрацией Индустриального района вручили 40 подарочных продуктовых наборов ветеранам Великой Отечественной войны. Мероприятие состоялось 7 мая в районной администрации, где было организовано чаепитие. Ветераны в этот день, собравшись вместе, делились воспоминаниями о военном времени, пели фронтовые песни и читали проникновенные стихи.

"В достаточно преклонном возрасте наши ветераны показывают бодрость духа, оптимизм и желание жить. Цель данной акции – отдать дань памяти и уважения тем, кто одержал победу в Великой Отечественной войне, показал пример мужества, самоотверженности и героизма", — отметили в администрации ТРЦ "Весна".

Отметим, что накануне праздника, с 3 по 9 мая, в ТРЦ "Весна" и гастромаркете натуральных продуктов "Маймарт" была организована бесплатная раздача георгиевских ленточек. Всего за это время было роздано 5600 лент, которые традиционно символизируют Победу.



ТРЦ "Весна"

Гастромаркет "Маймарт"

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