Четверг, 17 Май, 08:37

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

Форум

$ 62,3
€ 73,78
503793
3°
Обь
380см -7

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Дорожный ремонт - 2018Паводок-2018Комфортная среда. Барнаул-2018
Новости

"Весна" и "Маймарт" поздравили ветеранов с Днем Победы

, ИА "Амител"
Мероприятие прошло совместно с администрацией Индустриального района

ТРЦ "Весна" и гастромаркет "Маймарт" совместно с администрацией Индустриального района вручили 40 подарочных продуктовых наборов ветеранам Великой Отечественной войны. Мероприятие состоялось 7 мая в районной администрации, где было организовано чаепитие. Ветераны в этот день, собравшись вместе, делились воспоминаниями о военном времени, пели фронтовые песни и читали проникновенные стихи.

"В достаточно преклонном возрасте наши ветераны показывают бодрость духа, оптимизм и желание жить. Цель данной акции – отдать дань памяти и уважения тем, кто одержал победу в Великой Отечественной войне, показал пример мужества, самоотверженности и героизма", — отметили в администрации ТРЦ "Весна".

Отметим, что накануне праздника, с 3 по 9 мая, в ТРЦ "Весна" и гастромаркете натуральных продуктов "Маймарт" была организована бесплатная раздача георгиевских ленточек. Всего за это время было роздано 5600 лент, которые традиционно символизируют Победу. 

ТРЦ "Весна"
Гастромаркет "Маймарт"
г. Барнаул, ул. Малахова, 86 В

На правах рекламы
Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

Смотрите также
Партнёры
Смотрите также
Loading...

Уважаемые читатели!
По данной теме комментарии не принимаются.


Архив новостей
< май 2018  
пн вт ср чт пт сб вс
   1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31         
08:35
Посольство России в США ответило на призыв взорвать Крымский мост 0
08:25
Открытие Крымского моста осудил МИД Канады 0
08:16
Российский танк "Армата" сравнили с американским "Абрамсом" 1
08:06
"Стены" Романовского ХПП дешевеют от торгов к торгам 0
07:50
Империя нанесла ответный удар: чем запомнилось 17 мая 0
07:45
Верхушка Алтайского медуниверситета "рассекретила" доходы за 2017 год 1
07:41
Барнаульцев призывают на субботник-пробежку в районе нового моста 3
07:30
"Весна" и "Маймарт" поздравили ветеранов с Днем Победы 0
07:24
Клубная жизнь Барнаула: спецпроект Amic.ru
Рассказываем, как тусили и развлекались в Барнауле
07:22
Великий завоеватель с утерянной могилой: интересные факты о Чингисхане 3
07:15
Убийца № 1: чем опасна гипертония, как ее вылечить и какое давление — норма 1
07:03
Квартиру с теплыми лоджиями продают в элитном районе Барнаула за 11 млн руб 1
06:48
"Для России лучше быть штатом США": ТОП-10 фраз Валерии Новодворской 13
06:32
Важный транспортный узел в центре Барнаула достроят в июне за 53 миллиона 1
06:23
Барнаул стал городом с самой дорогой и недоступной арендой жилья в России 1
06:14
Дождливо, ветрено и холодно: прогноз погоды в Алтайском крае на 17 мая 1
06:01
Другая реальность: Владимир Токмаков о легендарных ночных клубах Барнаула 3
05:04
Траволта покорил соцсети зажигательным танцем в Каннах под песню 50 Cent 2
04:02
Пострадавшая от браконьеров самка леопарда родила котенка в Приморье 0
03:02
Велосипедисты в Бразилии едва не погибли, заехав в "заброшенный" тоннель 1
02:07
"На туалетную бумагу": Пушков прокомментировал взнос Украины в Совет Европы 0
01:03
Зафиксированы первые случаи превышения скорости на Крымском мосту 1
00:09
Twitter собирается скрывать сообщения троллей 0
23:56
В Коми после гибели рабочих в затонувшем вездеходе возбудили дело 0
23:41
Барнаулец пойдет под суд за публикацию интимных снимков экс-сожительницы 0
23:21
В ФСО объяснили, почему Путин не пристегнулся за рулем "КамАЗа" 5
22:56
Глава Крыма напомнил Порошенко о недостроенном мосте через Днепр 0
22:22
Тело члена высшего совета "Единой России" Юрия Котлера нашли в Москве 3
22:11
Главред RT отреагировала на призыв журналиста из США взорвать Крымский мост 2
21:56
Жителя Польши признали невиновным в преступлении после 18 лет тюрьмы 1
21:27
Украина намерена выставить РФ счет за убытки от Крымского моста 0
21:08
СМИ: Трамп поедает бургеры особым способом 1
20:55
СМИ: Джигарханяна госпитализировали в тяжелом состоянии 0
20:39
Крымский мост не нанесли на карты Google 2
20:18
СК возбудил дело о незаконном задержании российского журналиста на Украине 2
19:48
Российские корабли с ракетами "Калибр" разместят в Средиземном море 0
19:25
ФСБ задержала террористов, готовивших атаки перед ЧМ-2018 0
19:08
Коротко о главном: судьба "Европы", мир в ЗАГСе и алтайское эхо санкций
Портал Amic.ru предлагает подборку главных новостей за 16 мая
18:53
Противники мэра ворвались в здание администрации в Ереване 2
18:31
Бийские власти выплатили 19-миллионный долг за ремонт городских дорог 3
18:13
Алтайский госдумец разработал закон о доплате россиянам за диспансеризацию 6
17:49
Технологию ЭКО для коров начали тестировать в Алтайском крае 1
17:32
Старший менеджер банка в Барнауле украла со счета более 100 тысяч рублей 5
17:24
Почти половина медучреждений Алтая перешли на электронные больничные 0
17:13
ФАС отказалась запрещать рекламу казино на YouTube 1
17:09
Житель Барнаула незаконно выселил из дома свою бывшую падчерицу 7
17:01
Уголовное дело возбудили в Горном Алтае после смерти младенца в больнице 1
16:48
"Алтайстрой-Барнаул-2018": чем удивит строительная выставка 1
16:33
Новую турбину получит Южная тепловая станция Рубцовска 2
16:22
Цветение пиона отпразднуют в Алтайском крае 3

© ИА «Амител», 1999 — 2018
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.