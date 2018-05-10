Путин может открыть Крымский мост 15 мая

Президент РФ Владимир Путин может принять участие в церемонии открытия автомобильного движения по Крымскому мосту 15 мая, сообщает LIFE со ссылкой на собственные источники.

За день до этого Путин будет принимать лидеров Евразийского экономического союза на саммите в Сочи.

Отмечается, что церемония может быть передвинута на день "в крайнем случае".

Накануне стало известно, что заказчик строительства Крымского моста принял его автодорожную часть.

Ранее о возможном открытии Крымского моста с участием Владимира Путина сообщали СМИ.