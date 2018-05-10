Режиссер Алексей Голубев рассказал, с каким номером представительница России Юлия Самойлова выступит во втором полуфинале на "Евровидении", сообщает РИА Новости.

"Безусловно, наш номер очень сложный. В течение 30 секунд мы должны вывести на сцену декорацию, разложить ее. Она должна быть зафиксирована очень четко, чтобы проекция попадала в эти точки… Здесь очень хорошая организация на бэкстейдже, очень профессионально работает вся команда. С нашими сложностями они справляются. У нас все живое. Каждый раз номер приобретает новое движение, потому что танцоры выдают мощную эмоцию, бэк-вокалисты поют аж до мурашек, и наша артистка с каждым разом становится все глубже в своем исполнении", — сказал Голубев.

По его словам, номер строится таким образом, чтобы зритель прежде всего оценил талант исполнительницы, которая доносит до зрителя главную мысль постановки — зарождение жизни.

"На второй репетиции мы поработали над актерской составляющей, Юля выдала такую эмоцию, что мне хотелось разбежаться, взобраться на эту гору и расцеловать ее, потому что это то, что должно держать зрителя", — рассказал Голубев.

По его словам, танцоры воплощают образы Адама и Евы. Он также отметил, что телевизионная группа в Лиссабоне идет навстречу российской делегации и прислушивается к тем просьбам, которые озвучивает режиссер, чтобы показать номер по телевидению в самом правильном свете.