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Мальчика без глаза не признают инвалидом, поскольку есть второй глаз

, ИА "Амител"
По правилам ребенок должен ослепнуть почти полностью

Фото: ophthalmology1st.kr.ua

В Северной Осетии чиновники отказываются признать инвалидом 9-летнего Виталика Кцоева, который в возрасте трех лет потерял глаз, сообщает телеканал НТВ.

Уже 6 лет мать ребенка Жанна пытается добиться от государства помощи. Местные чиновники ссылаются на законодательство. По правилам установления инвалидности, ребенок должен ослепнуть почти полностью, чтобы получить льготы.

"Согласно этому приказу, острота зрения лучше видящего глаза с коррекцией больше 0,3 в инвалидность не укладывается. Это расценивается как незначительное нарушение функции", — пояснила заместитель руководителя медико-социальной экспертизы по Республике Северная Осетия — Алания Фатима Золоева.

Чиновники уточнили, что повторно рассмотреть вопрос смогут только в том случае, если зрение здорового глаза станет хуже.

Впрочем, ребенку уже сейчас нужна помощь — необходима ежегодная замена глазного протеза. Сейчас сам протез (стоит около 10 тысяч рублей) родители Виталика оплачивают сами (плюс затраты на поездку в Москву и обратно).

Мама мальчика сдаваться не собирается. Она намерена и дальше писать обращения и жалобы, пока ее ребенок не получит помощь. Сейчас откликнулся только уполномоченный по правам ребенка при главе республики Артер Кокаев, который пообещал выделить деньги на лечение из резервного фонда главы республики.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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