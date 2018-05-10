Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва не считает себя стороной судебного процесса по иску украинских компаний к РФ из-за утраченных активов в Крыму, сообщает РИА Новости.

"Вы знаете, что Россия никак не была представлена и не направляла своего представителя в этот судебный процесс, поэтому мы не считаем себя стороной в данном случае", — отметил Песков.

Постоянный третейский суд в Гааге сообщил, что принял решение по иску ряда истцов к России, в котором они требовали компенсацию из-за потери бизнеса в Крыму после его присоединения к РФ. Отмечается, что суд назначил компенсацию в размере 159 миллионов долларов.