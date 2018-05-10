Центральный районный суд Кемерово запретил ролик видеоблогеров Михаила Печерского и Алексея Псковитина (NEMAGIA) о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня", сообщает РБК.

"Признать информацию, размещенную на сайте <...> информацией, распространение которой на территории Российской Федерации запрещено", — говорится в постановлении суда. Впрочем, сам видеоролик на данный момент находится на канале "NEMAGIA-LifE".

Прокуратурой и судом было установлено, что в видео, опубликованном на YouTube, приводятся недостоверные сведения о числе погибших в результате пожара в ТЦ "Зимняя вишня".

"В первые 50 секунд видеоролика транслируются три аудиозаписи о количестве тел, не соответствующие действительности", — говорится в сообщении на сайте суда.

Также, по данным суда, недостоверная информация о числе погибших размещена на странице Печерского во "ВКонтакте".

Кроме того, как отмечается, в комментариях к видео присутствуют призывы к дестабилизации ситуации в области, негативная информация и "высказывания о необходимости совершения противоправных действий в отношении социальной группы "государственные служащие".