Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что глава правительства Дмитрий Медведев сначала представит свои предложения по структуре правительства, а потом по кадровому составу, сообщает РИА Новости.

"Сначала, наверное, речь пойдет о структуре по предложениям Дмитрий Анатольевича по структуре будущего кабинета, потом уже последуют какие-либо кадровые рекомендации главе государства и опубликование соответствующих указов", — уточнил Песков.

Называть вероятные сроки обнародования списка министров Песков не стал, сказав, что это может произойти как на этой, так и на следующей неделе.

Ранее сообщалось, что Госдума одобрила кандидатуру Медведева на пост премьер-министра России. За него проголосовали 374 депутата (83,1%), против — 56. После президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Медведева.