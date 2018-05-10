Дочь бизнесмена Александра Чигиринского 17-летняя Ирина поделилась воспоминанием из своей жизни, когда ей в 14 лет пришлось лететь обычным рейсом, пишет Super.

Ирина якобы не знала, что в салоне лайнера может находиться не только ее семья, но и вполне обычные люди. Как говорит сама девушка, "больше она так не рисковала".

"Я захожу в самолет и на весь салон стюардессе: "А что, эти люди все с нами полетят?" — рассказала Ирина в беседе в Instagram.

Также она рассказала о стоимости своей сумки Birkin — 570 тысяч рублей. Кроме того, она сообщила, что ее брат "владеет одной из крупнейших компаний по переработке мусора".

По ее словам, только еда на предстоящую свадьбу обходится в 16 миллионов рублей. Ранее сообщалось о подвенечном платье Ирины за 14 миллионов рублей, изготовлением которого занимается дизайнер Зухаир Мурад, поклонницей нарядов которого является в том числе Дженнифер Лопес.

Александр Чигиринский — один из крупнейших девелоперов в Москве.