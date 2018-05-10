Путина хотят выдвинуть на Нобелевскую премию мира

Глава Комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов заявил, что сбор подписей о выдвижении Владимира Путина на Нобелевскую премию мира будет организован ведущими общественными и политическими организациями, сообщает РИА Новости.

"Российская общественная организация, объединяющая Героев Советского Союза, Российской Федерации, полных кавалеров Орденов славы выступает с инициативой совместно с руководством "Бессмертного полка" организовать сбор подписей ведущих общественных и политических организаций о выдвижении Владимира Владимировича Путина на Нобелевскую премию мира", — сказал Шаманов на открытии выставки "Установление судеб пропавших без вести защитников Отечества. Бессмертный полк".

По словам Шаманова, олицетворением международного движения "Бессмертный полк" является Путин, который не первый год участвует в шествии полка.