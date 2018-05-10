Виталий Мутко прокомментировал смех депутатов во время выдвижения его кандидатуры на пост вице-премьера, курирующего строительство, сообщает LIFE.

"Мне просто не нравится реакция, замешанная на каких-то личностных отношениях, или реакция, переступающая какие-то человеческие формы. Вот это неприятно", — сказал Мутко.

Также он отметил, что после должности министра спорта ему уже не страшна должность вице-премьера по строительству.

Ранее глава правительства России Дмитрий Медведев предложил назначить Мутко вице-премьером по вопросам строительства. В ответ на это некоторые депутаты не просто засмеялись, но и категорично высказались против. К примеру, лидер КПРФ Геннадий Зюганов назвал опыт Мутко в сфере строительства "ни уха, ни рыла".

Напомним, на данный момент Мутко исполняет обязанности вице-премьера по вопросам спорта, туризма и молодежной политики.