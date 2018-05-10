Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Виталий Мутко обладает всеми качествами и знаниями, которые необходимы для работы на должности вице-премьера России по вопросам строительства, сообщает LIFE.
"Его отличает хорошее знание русского языка. На стройке это крайне важно", — сказал Володин.
Он также подчеркнул, что Мутко всегда нацелен на конечный результат.
"По той работе, которая до этого им велась, мы знаем, что он человек эффективный", — заявил Володин.
Сам Мутко прокомментировал смех депутатов во время выдвижения его кандидатуры на пост вице-премьера по строительству. Предложение высказал в Госдуме глава правительства России Дмитрий Медведев.
Комментарии
Его отличает хорошее знание русского языка. На стройке это крайне важно", — сказал Володин.
Ну на многих стройках, где работают строители они русский язык как раз и не знают.
Поэтому г-н Володин вы ошиблись.