Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Виталий Мутко обладает всеми качествами и знаниями, которые необходимы для работы на должности вице-премьера России по вопросам строительства, сообщает LIFE.

"Его отличает хорошее знание русского языка. На стройке это крайне важно", — сказал Володин.

Он также подчеркнул, что Мутко всегда нацелен на конечный результат.

"По той работе, которая до этого им велась, мы знаем, что он человек эффективный", — заявил Володин.

Сам Мутко прокомментировал смех депутатов во время выдвижения его кандидатуры на пост вице-премьера по строительству. Предложение высказал в Госдуме глава правительства России Дмитрий Медведев.