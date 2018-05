Президент США Дональд Трамп заявил в своем Twitter, что встретится с северокорейским лидером Ким Чен Ыном в Сингапуре 12 июня.

"Долгожданная встреча между мной и Ким Чен Ыном пройдет в Сингапуре 12 июня. Мы постараемся сделать этот момент особенным для мира во всем мире", - написал Трамп.

The highly anticipated meeting between Kim Jong Un and myself will take place in Singapore on June 12th. We will both try to make it a very special moment for World Peace!