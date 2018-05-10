Антивирусная компания "Доктор Веб" предупредила россиян о новом виде интернет-мошенничества, при котором несуществующие компании предлагают заплатить взнос для получения неких "социальных компенсаций", сообщает РИА Новости.

Злоумышленники рассылают спам, сообщая о возможности получить возмещение за переплату коммунальных, страховых либо медицинских услуг.

Потенциальной жертве предлагается зайти на сайт и ввести в специальную форму свои данные, чтобы узнать о доступных выплатах. Вне зависимости от введенной информации сайт попросит заплатить денежный взнос за использование портала.

Отмечается, что мошеннические сайты создаются по одному шаблону и принадлежат разным несуществующим организациям.