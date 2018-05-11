Группа итальянских ученых раскрыла многолетний секрет устойчивости Пизанской башни, сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт Бристольского университета.

Изучив особенности ландшафта и строения архитектурного феномена, ученые из университета Рома Тре выяснили, что устойчивость башни обеспечивается эффектами, связанными с динамическим взаимодействием "сооружение-грунт".

Отмечается, что несмотря на наклон, 58-метровая башня c 1280 года пережила как минимум четыре сильных землетрясения.

Исследователи уверены, что значительная высота и жесткость башни взаимодействуют с мягким грунтом в ее основании, благодаря чему сооружение не вступает в резонанс с землей во время толчков.

"Иронично, что заставившая башню наклониться почва в то же время помогла ей пережить сейсмические события", — отметили в Бристольском университете.