В центре Москвы в своей квартире найден мертвым известный саксофонист 18-летний Матвей Шерлинг, которому уже покорилась сцена "Линкольн-центра" в Нью-Йорке, сообщает Mash.

Причины трагедии выясняются. Отмечается, что полиция не нашла следов криминала в квартире музыканта. По предварительной версии Шерлинг мог скончаться из-за сердечной недостаточности.

Как сообщает "Пятый канал", тело молодого человека было обнаружено в собственной постели. В квартиру в четверг вечером прибыл встревоженный отец, композитор Юрий Шерлинг, который не мог до него дозвониться. Рядом с телом Матвея были обнаружены неизвестные таблетки без каких-либо опозновательных знаков. Одна из них была вскрыта и в ней нехватало несколько штук. Эксперты изучают, что это могут быть за препараты.

Матвей Шерлинг начал заниматься музыкой в возрасте семи лет и неоднократно становился лауреатом конкурсов молодых дарований. В 2010 году он стал лауреатом Шестых открытых молодежных Дельфийских игр государств — участников СНГ. Его триумфом стала победа в XI Международном телевизионном конкурсе юных музыкантов "Щелкунчик-2010". После музыкант неоднократно делил сцену с признанными мастерами классической и джазовой музыки, например, он часто выступал вместе с оркестром "Виртуозы Москвы" под руководством Владимира Спивакова. Под его началом Шерлингу в 2014 году покорилась сцена "Линкольн-центра" в Нью-Йорке, сообщает LIFE.