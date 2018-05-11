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Путин забросил пять шайб в гала-матче Ночной хоккейной лиги и победил

, ИА "Амител"
Команда "Легенды хоккея", в составе которой играл Путин, одержали победу

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин принял участие в гала-матче Ночной хоккейной лиги, в ходе которого он забросил пять шайб, передает ТАСС.

Команда "Легенды хоккея", в составе которой играл Путин, одержали победу над соперниками из сборной Ночной хоккейной лиги со счетом 12:7,

Первую шайбу в игре президент забросил на седьмой минуте, таким образом увеличив преимущество своей команды до 3:0. На четырнадцатой минуте Путин забил еще одну шайбу. В первом периоде он также отметился тремя голевыми передачами. Во втором периоде президент отдал одну результативную передачу. В третьем периоде он забил еще три шайбы.

По окончании матча Путин подарил двум присутствовавшим на игре мальчикам-болельщикам клюшки со своими автографами. 

Выступая перед собравшимися, Путин поблагодарил хоккеистов за хороший пример, который они подают юным спортсменам, которые также пришли на этот матч.

Гала-матч Ночной хоккейной лиги между сборной Лиги и "Легендами хоккея" прошел в четверг, 10 мая, в ледовом дворце "Большой" в Сочи. В команде Путина играли и. о. министра обороны РФ Сергей Шойгу, а также прославленные хоккеисты Вячеслав Фетисов, Алексей Касатонов, Александр Гуськов, Александр Могильный, Валерий Каменский, Павел Буре и другие. На защиту ворот встал губернатор Тульской области Алексей Дюмин

Соперниками президентской команды стала сборная Ночной хоккейной лиги. В нее вошли, в частности, игроки команды "Флагман" из Ленинградской области, которая в этом году стала обладателем высшей награды НХЛ — Кубка Крутова. Вместе с ними вышли губернатор Московской области Андрей Воробьев, глава "Норильского никеля" Владимир Потанин и другие.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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