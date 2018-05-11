Выдвинутый на пост вице-премьера России по строительству и региональной политике Виталий Мутко прокомментировал возможность достижения поставленной президентом России Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию задачи достигнуть объема ввода жилья 120 млн кв метров в год, сообщает "Газета.Ru".

"Мне кажется, что вопрос здесь не в возможностях строительного комплекса, а инфраструктуре, подготовленности территории, территориального планирования в регионах нашей страны — вот вопрос ключевой", — сказал Мутко.

Он пояснил, что с точки зрения ресурсов строительного комплекса такие возможности есть, но ключевое значение имеют вопросы подготовленности территории, инженерных сетей.

"Этому вопросу мы намерены уделить большое внимание. Задача стоит, и с ней нужно справляться", — пояснил Мутко.

Он подчеркнул, что правительство сейчас готовит меры по реализации указа, финансового обеспечения.

Также Мутко назвал объемы строительства апартаментов в России: "Я посмотрел процент апартаментов, мы строим очень мало — менее 1%".