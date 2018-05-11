Исполнительница Юлия Самойлова, представлявшая Россию на международном песенном конкурсе "Евровидение" в Португалии, не смогла пройти в финал.

Можно отметить, что Юлия, судя по всему, забыла слова (смотреть видео с 02:00), но бэк-вокалисты помогли исполнительнице "вытянуть" этот момент. Впрочем, как отмечают пользователи Сети, они в принципе и спели всю песню.

Первый комментарий Юлии Самойловой после выступления на "Евровидении-2018": "Хочу поблагодарить всех, кто меня поддерживал, болел и переживал. Большое спасибо моей команде, эти две недели были незабываемыми, мы все сроднились и теперь не хочется расставаться. Это очень крутой, незабываемый опыт для меня, и я буду долго хранить его в сердце".

Самойлова выступила под шестым номером с песней "I Won"t Break".

Во втором полуфинале участвовали представители восемнадцати стран. В финал вышли десять — представители Норвегии, Нидерландов, Сербии, Молдавии, Дании, Австралии, Венгрии, Швеции, Словении и Украины.

По итогам первого полуфинала в финал вышли представители Израиля, Эстонии, Чехии, Кипра, Австрии, Болгарии, Албании, Финляндии, Литвы и Ирландии

Финал запланирован на 12 мая.