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Кудрин о предложении возглавить Счетную палату РФ: "И я серьезно подумаю"

, ИА "Амител"
Новый кабинет министров сформируют в течение нескольких недель

Фото: republic.ru

Бывшему министру финансов России, руководителю Центра стратегических разработок.Алексею Кудрину предложили возглавить Счетную палату РФ, пишут "Ведомости".

Эту информацию подтвердил изданию сам Кудрин.

"Да, мне поступило предложение от "Единой России" выдвинуться, для меня это немного неожиданно, и я серьезно подумаю. В ближайшее время встречусь с руководством фракций", — сказал он.

Ранее сообщалось, что Татьяна Голикова, руководящая Счетной палатой, согласилась занять пост вице-премьера по социальной политике. Ее кандидатуру предложил премьер-министр Дмитрий Медведев.

Стоит отметить, что Госдума должна представить президенту России Владимиру Путину трех кандидатов на пост главы Счетной палаты, из которых он уже выберет одного и внесет на утверждение депутатов.

Новый кабинет министров сформируют в течение нескольких недель. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Медведев сначала представит свои предложения по структуре правительства, а потом по кадровому составу. 

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Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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