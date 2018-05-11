Фото: ejin.ru

Утро пятницы, 11 мая, началось в столице Алтайского края с заторов в семь баллов. Об этом гласят данные сервиса "Яндекс.Пробки".

Движение затруднено на проспекте Ленина, где пробка растянулась от перекрестка с улицей Северо-Западной до площади Октября, на улице Советской Армии, а также отрезках Павловского тракта в районе пересечения с улицами Просторная, Попова и после кольцевого перекрестка. Скорость движения на этих участках не превышает 5-10 километров в час.

Кроме этого, заторы наблюдаются на перекрестках улица Попова — проспект Космонавтов, в районе пересечений улицы Малахова с улицами Эмилии Алексеевой и Антона Петрова, на отрезках улиц Власихинская, Челюскинцев, Сизова, а также в районе площади Победы.