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Сборная России потерпела первое поражение на чемпионате мира

, ИА "Амител"
Встреча завершилась со счетом 4:3

Фото: sport.aktuality.sk

Российская сборная по хоккею потерпела первое поражение на чемпионате мира, который проходит в Дании. Россияне проиграли в овертайме чешским хоккеистам, пишет "Р-Спорт".

Матч, проходивший в Копенгагене накануне, 10 мая, завершился со счетом 4:3 в пользу чехов. В составе россиян авторами голов стали Никита Нестеров (2-я минута), Михаил Григоренко (22) и Александр Барабанов (26), у чешской сборной - Давид Крейчи (15), Дмитрий Яшкин (19) и Давид Пастрняк (25 и 64).

Команда Ильи Воробьева, имеющая в активе 10 очков, сейчас находится на второй строчке в группе А, сборная Чехии — на пятой.

В следующем матче, который пройдет в субботу, 12 мая, россиянам предстоит сыграть с командой Швейцарии, а чехов ждет матч с белорусской сборной.

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Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

11.05.2018 09:10
гость

кто там у нас главный забивальщик в хоккее??? почему его в команду не ввели? глядишь, вообще бы команды соперника на лёд не выходили ))))

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