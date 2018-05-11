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Продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал выступление россиянки Юлии Самойловой на "Евровидении-2018" в Лиссабоне. Об этом пишут "Известия", ссылаясь на РЕН ТВ.
Напомним, девушке не удалось пробиться в финал песенного конкурса по итогам зрительского голосования и решения жюри. По словам продюсера, он с пониманием относится к решению жюри и зрителей. Пригожин считает, что Самойлова старалась, как могла, однако ее усилий оказалось недостаточно.
"Мы должны быть объективными, потому что как только мы теряем объективность, мы теряем свое лицо и себя", — отметил он, признав, что выступление россиянки прошло "не лучшим образом".
Финал "Евровидения-2018" пройдет в Португалии 12 мая. Издание пишет, что фаворитом конкурса, по словам букмекеров, является израильская певица Нетту Барзилай (Netta) с песней "Toy".
Комментарии
ЛАЛ Чёрт побери! Ещё бы дворняжку отправили подвывать. Совсем берегов не видят, серость кругом за последние 18 лет, с редкими проблесками.
Израильская "Игрушка", конечно, шедевр! Зачем вообще в этой вакханалии участвовать и тратить деньги? Прославиться любым способом?
Она вызывает отторжение во всем, уродство в кружевах, отсутствие голоса, "якобы любящий муж" и т.д....зачем ее направили туда?
Надо было Надю Кадышеву отправить толку было бы больше
В прошлом году девчулю туда-сюда теребонькали,в этом продолжили..Зачем ее используют как разменную монету?На жалость надавить тех,кто не знает что это??Или из принципа доказать и померяться пиписьками???Померились?А кто-нибудь о ее психическом здоровье подумал?Что вся эта ситуация не самым хорошим оьразом может отразиться на ее и так слабои здоровье..ЗАЧЕМ СМЕШИТЬ ???Нас гонят палками ото всюду,а мы лезем в любую щель..Гордость за страну где забыли??
бузову отправили лучшеб !!!
Про Бузову согласна!!!Она соответсвует формату конкурса..
а бузова глядишь, еще бы у игрушки и выиграла ))а послали самойлову потому что надавить на толерантность к инвалидам хотели - думали что ее не засудят
Тут вполне уместна аналогия с олимпийскими играми... есть всеобщие , а есть пара. Хотите воздать должное людям с ограниченными возможностями... воздайте, а устраивать цирк с антресолями (((
Зачем участвовать в пидоконкурсе?