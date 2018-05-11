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Продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал выступление россиянки Юлии Самойловой на "Евровидении-2018" в Лиссабоне. Об этом пишут "Известия", ссылаясь на РЕН ТВ.

Напомним, девушке не удалось пробиться в финал песенного конкурса по итогам зрительского голосования и решения жюри. По словам продюсера, он с пониманием относится к решению жюри и зрителей. Пригожин считает, что Самойлова старалась, как могла, однако ее усилий оказалось недостаточно.

"Мы должны быть объективными, потому что как только мы теряем объективность, мы теряем свое лицо и себя", — отметил он, признав, что выступление россиянки прошло "не лучшим образом".

Финал "Евровидения-2018" пройдет в Португалии 12 мая. Издание пишет, что фаворитом конкурса, по словам букмекеров, является израильская певица Нетту Барзилай (Netta) с песней "Toy".