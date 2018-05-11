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Новый десантный вертолёт Ми-38Т пройдёт испытания в течение текущего месяца, пишет Life, ссылаясь на РИА Новости и представителя Казанского вертолётного завода.

Собеседник отметил, что вертолет, отрабатывающийся под требования Минобороны, поднимется в небо в мае.

Отмечается, что военное ведомство должно получить первый транспортно-десантный вертолёт Ми-38Т в четвёртом квартале этого года.

Новая модель сильно отличается от Ми-38, серийный выпуск которого стартовал в январе. "Начинка" нового воздушного судна полностью сделана в РФ. Также в нем установят военные средства связи и дополнительные баки, увеличивающие дальность полёта.