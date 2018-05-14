Центр поддержки экспорта Алтайского фонда МСП приглашает предпринимателей на бесплатный образовательный семинар под названием "Эффективная деловая коммуникация для экспортеров". Мероприятие пройдет 18 мая в Барнауле.
"Деловое общение с представителями зарубежных предприятий является одним из ключевых факторов успеха экспортного проекта. Предпринимателю необходимо знать, как эффективно организовать коммуникационный процесс, познакомиться с потенциальными потребителями, получить репутацию надежного партнера в международном профессиональном сообществе", — отметили организаторы семинара.
Программа семинара включает в себя:
• Описание всех этапов деловых переговоров от подготовки до анализа результатов;
• Правила написания делового письма;
• Семь шагов к созданию убедительной продающей презентации продукта;
• Классификацию культур по Ричарду Льюису;
• Разбор невербального поведения во время переговоров по эпизоду фильма "И другие официальные лица..." и многое другое.
Для того чтобы зарегистрироваться на экспортный семинар, необходимо пройти по ссылке, выбрать в календаре "18 мая" и интересующее вас событие. Далее записаться на семинар и пройти авторизацию на сайте. После внесения данных об организации-участнике семинара нужно обязательно прикрепить письмо-"заявку" на участие в личном кабинете.
Дата и время проведения семинара: 18.05.2018 г. в 9:00
Место проведения: г. Барнаул, ул. Мало-Тобольская, 19
тел.: 8 (3852) 22-92-59
altfond.ru