Центр поддержки экспорта Алтайского фонда МСП приглашает предпринимателей на бесплатный образовательный семинар под названием "Эффективная деловая коммуникация для экспортеров". Мероприятие пройдет 18 мая в Барнауле.



"Деловое общение с представителями зарубежных предприятий является одним из ключевых факторов успеха экспортного проекта. Предпринимателю необходимо знать, как эффективно организовать коммуникационный процесс, познакомиться с потенциальными потребителями, получить репутацию надежного партнера в международном профессиональном сообществе", — отметили организаторы семинара.



Программа семинара включает в себя:

• Описание всех этапов деловых переговоров от подготовки до анализа результатов;

• Правила написания делового письма;

• Семь шагов к созданию убедительной продающей презентации продукта;

• Классификацию культур по Ричарду Льюису;

• Разбор невербального поведения во время переговоров по эпизоду фильма "И другие официальные лица..." и многое другое.



Для того чтобы зарегистрироваться на экспортный семинар, необходимо пройти по ссылке, выбрать в календаре "18 мая" и интересующее вас событие. Далее записаться на семинар и пройти авторизацию на сайте. После внесения данных об организации-участнике семинара нужно обязательно прикрепить письмо-"заявку" на участие в личном кабинете.

Дата и время проведения семинара: 18.05.2018 г. в 9:00

Место проведения: г. Барнаул, ул. Мало-Тобольская, 19

тел.: 8 (3852) 22-92-59

altfond.ru