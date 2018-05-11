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Полицейские Калманского района по горячим следам задержали мужчину, которого подозревают в поджоге дома соседа. Об этом пишет пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Предварительно установлено, что инцидент произошел в селе Калистратиха. 54-летний местный житель из-за неприязни к соседу облил веранду его дома горючей жидкостью и поджег ее. Хозяин жилья в этот момент находился дома. Он почувствовал запах гари, успел выйти из помещения и потушить пламя.

Злоумышленник покинул место преступления, оставив канистру, в которой приносил горючую жидкость. Полицейские установили причастность мужчины к поджогу. Задержанный не стал отрицать свою вину и признался в содеянном.

По факту покушения на умышленное уничтожение чужого имущества путем поджога возбуждено уголовное дело.