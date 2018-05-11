Врач-онколог Алтайского краевого онкологического диспансера "Надежда" Виталий Тарабукин станет гостем прямого эфира программы "Тема дня" на радиостанции "Эхо Москвы в Барнауле" в пятницу, 11 мая.

В эфире врач расскажет, почему количество заболевающих меланомой постоянно растет, стоит ли запретить посещение солярия всем несовершеннолетним, эффективны ли солнцезащитные средства, какой прогноз у человека с диагнозом "меланома кожи", как этот вид рака поддается лечению и с какими симптомами стоит немедленно обращаться к врачу.

Слушайте беседу с Виталием Тарабукиным на волне 69.11 УКВ радиостанции "Эхо Москвы в Барнауле" или в интернете в прямом эфире 11 мая в 17:00.