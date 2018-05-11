Фото: 22.мвд.рф
Полицейские Заринского района задержали подозреваемого в краже из почтового отделения. Об этом пишет пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю.
Инцидент произошел ночью в селе Новозыряново. Злоумышленник взломал замок на входной двери, проник в помещение и похитил несколько блоков сигарет, две пачки сока и порядка 20 банок тушенки. По предварительным данным, сумма материального ущерба составила около 5 тысяч рублей.
Кражу обнаружили утром. В этот же день полицейские установили личность подозреваемого и задержали его. Им оказался ранее не раз судимый за имущественные преступления сельчанин 1987 года рождения. Стражи порядка нашли похищенное имущество в подполье дома подозреваемого. Также полицейские изъяли лом, которым злоумышленник взломал запорные устройства двери.
По факту кражи, совершенной с незаконным проникновением в помещение либо иное хранилище, возбуждено уголовное дело. Злоумышленнику грозит до пяти лет тюрьмы. В данный момент он находится под подпиской о невыезде.
Комментарии
Собака то с полицией поди быстро тушенку нашла.
что делали сигареты, тушёнка и сок на почте??? вот если бы нашим бабушкам сказали бы в далёкие и "треклятые" годы, что почта превратится в разноторг-они бы не поверили...почта! займись своими прямыми обязанностями
Там ещё и план на это дают каждому работнику. У нас был он по 2 000 на человека. Вроде немного, но попробуй продай, ведь торговля едой на почте незаконна, на витрине выставить нельзя, а каждому шептать на ухо некогда, вечно очереди. И продать может только оператор, у остальных допуска к кассе нет, а план есть. Вот так и работайте. Главнюку почтовому по 90 миллионов премии, а мы за 8 000, т.к. этот план не выполняли сроду. До сих пор не пойму, если почта плохо работает, то за что премия этому ворюге?
А по телеку говорят, что благосостояние населения растёт, а народу, похоже уже жрать нечего, все чаще еду воруют, как в войну прям.
11.05.2018 10:34
- гость -
А по телеку говорят, что благосостояние населения растёт, а народу, похоже уже жрать нечего, все чаще еду воруют, как в войну прям.
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Вы хоть новость то прочли или только заголовок?
В новости написано, что данный человек был ранее не раз судим!
Сигареты он тоже взял потому что жрать хотелось??