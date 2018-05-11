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Полицейские Заринского района задержали подозреваемого в краже из почтового отделения. Об этом пишет пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Инцидент произошел ночью в селе Новозыряново. Злоумышленник взломал замок на входной двери, проник в помещение и похитил несколько блоков сигарет, две пачки сока и порядка 20 банок тушенки. По предварительным данным, сумма материального ущерба составила около 5 тысяч рублей.

Кражу обнаружили утром. В этот же день полицейские установили личность подозреваемого и задержали его. Им оказался ранее не раз судимый за имущественные преступления сельчанин 1987 года рождения. Стражи порядка нашли похищенное имущество в подполье дома подозреваемого. Также полицейские изъяли лом, которым злоумышленник взломал запорные устройства двери.

По факту кражи, совершенной с незаконным проникновением в помещение либо иное хранилище, возбуждено уголовное дело. Злоумышленнику грозит до пяти лет тюрьмы. В данный момент он находится под подпиской о невыезде.