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Наезд на перебегавшего дорогу семилетнего мальчика допустила в Горно-Алтайске женщина-водитель.

Как сообщили в республиканском МВД, инцидент произошел около полудня в районе дома № 87 по проспекту Коммунистическому.

"26-летняя местная жительница, управляя автомобилем Toyota Corolla, допустила наезд на семилетнего пешехода. Юный горожанин перебегал проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП мальчик с полученными ушибами был доставлен в детскую Республиканскую больницу, госпитализация ему не потребовалась", — уточняют в полиции.

Также в ведомстве уточняют, что женщину-водителя протестировали на наличие алкоголя. Девушка была трезва.

По факту аварии проводится проверка.