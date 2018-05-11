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Наезд на перебегавшего дорогу семилетнего мальчика допустила в Горно-Алтайске женщина-водитель.
Как сообщили в республиканском МВД, инцидент произошел около полудня в районе дома № 87 по проспекту Коммунистическому.
"26-летняя местная жительница, управляя автомобилем Toyota Corolla, допустила наезд на семилетнего пешехода. Юный горожанин перебегал проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП мальчик с полученными ушибами был доставлен в детскую Республиканскую больницу, госпитализация ему не потребовалась", — уточняют в полиции.
Также в ведомстве уточняют, что женщину-водителя протестировали на наличие алкоголя. Девушка была трезва.
По факту аварии проводится проверка.
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