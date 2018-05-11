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Рубцовск остался без оператора по обращению с ТКО

, ИА "Амител", Александра Черданцева
Единственный участник конкурса был "отчислен" за недостоверные данные в документах

Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru

Рубцовская зона, как и Заринская, осталась без регионального оператора — компании, которая занималась бы всеми работами по обращению с твердыми коммунальными отходами. Конкурс, проводимый на сайте torgi.gov.ru, признан несостоявшимся.

До участия в конкурсе была допущена только одна организация — ООО "Ремстройбыт". Однако в документах были неточности, что дало основание для снятия компании. Других желающих в ближайшие три года организовывать в городе и соседних районах систему сбора, вывоза, сортировки (возможной переработки) и захоронения мусора не нашлось.

Как пояснили порталу Amic.ru в пресс-службе регионального Минстройтранса, конкурс будет объявлен вновь, но пока непонятно, когда именно. По закону регионы обязаны найти операторов на все зоны.

Алтайский край поделен на семь зон. Рубцовская включает сам город и 12 районов: Волчихинский, Егорьевский, Змеиногорский, Краснощековский, Курьинский, Локтевский, Михайловский, Новичихинский, Поспелихинский, Рубцовский, Третьяковский, Угловский.

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В ближайшие годы в зоне должны появиться мусороперегрузочные станции в селах Егорьевское, Краснощеково, Курья, Новичиха, Поспелиха, Староалейское, Угловское и Змеиногорске, мусоросортировочные линии — в селах Волчиха, Михайловка, городах Рубцовск и Горняк, захоронение на полигонах – в Волчихе, поселке Малиновое Озеро и поселке Мичуринский.

В Барнаульской и Бийской зонах регоператоры определены, а вот Заринская, как и Рубцовская, пока остались без "хозяев". По Славгородской, Алейской и Каменской конкурсы пока идут. 

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Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

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